David Leitch: tutte le news sul remake di “I 3 dell’Operazione Drago”

David Leitch, regista conosciuto soprattutto per “Deadpool 2“, è stato scelto per dirigere il remake del celebre film “I 3 dell’Operazione Drago” con protagonista Bruce Lee.

Warner Bros e David Leitch collaborano per il remake del celebre film con Bruce Lee

In onore del 45esimo anniversario dell’uscita di “I 3 dell’Operazione Drago” – titolo originale “Enter the Dragon”-, David Leitch e la casa di produzione Warner Bros confermano la trattativa per la realizzazione di un remake del famoso film d’arti marziali, uscito nel 1973 e divenuto un successo mondiale poco dopo la morte del protagonista Bruce Lee.

Il lungometraggio originale, nel 2004 è stato scelto per essere conservato nel Registro Nazionale del Cinema, venendo classificato come “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo“.

Attualmente il remake è ancora in fase di sviluppo, infatti non sono stati confermati attori o scrittori, inoltre il progetto non presenta nemmeno una bozza della sceneggiatura della pellicola.

La Warner Bros. già da tempo però, stava lavorando per la realizzazione di questo lungometraggio, affidando, senza successo, lo sviluppo ad altri grandi registi come Brett Ratner e Spike Lee. La decisione della casa di produzione statunitense di collaborare con David Leitch si basa, oltre che sul suo successo con “John Wick“, “Atomica Bionda” e “Deadpool 2”, sulla grande esperienza del regista come stuntman e direttore di svariate coreografie realistiche ideate per molte scene d’azione.

Il film originale di “I 3 dell’Operazione Drago” era stato diretto da Robert Clouse, prodotto in collaborazione con la Concord Production e la Golden Harvest e interpretato da Bruce Lee, John Saxon e Jim Kelly. La pellicola, uscita per la prima volta a Hong Kong sei giorni dopo la morte di Bruce Lee, racconta di un maestro di arti marziali Shaolin, reclutato da un agente del servizio segreto inglese per partecipare a un torneo di karate. Il torneo si trova su un’isola di proprietà di un ricco signore chiamato Han, sospettato di traffico di droga, sulla quale il maestro deve indagare. In realtà si scopre che il vero obiettivo del protagonista è di vendicare la sorella, suicidatasi per fuggire allo stupro da parte della guardia del corpo di Han. Durante la gara si uniscono al maestro altri due partecipanti…

Data l’esperienza di David Leitch con i film d’azione, sicuramente il remake manterrà le arti marziali come elemento fondamentale della pellicola. Resta solo da scoprire quali attori saranno presenti nel cast di questo spettacolare progetto.

Laura Carucci

24/07/2018