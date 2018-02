Sono state annunciate pochissimi minuti fa le candidature ai premi David di Donatello 2018. Ve le riportiamo di seguito.

David di Donatello 2018: tutte le candidature

Sono state annunciate tutte le candidature ai premi David di Donatello 2018. Tra i film in gara, in pole position troviamo “Ammore e malavita”, “La tenerezza”, “Napoli velata”, “The Place” e molti altri. Non ci resta che attendere la cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 21 marzo.

MIGLIOR FILM:

“A Ciambra”

“Ammore e malavita”

“Gatta Cenerentola”

“La tenerezza”

“Nico, 1998”

MIGLIOR REGIA:

Jonas Carpignano, “A Ciambra”

Manetti Bros., “Ammore e malavita”

Gianni Amelio, “La tenerezza”

Fernan Ozpetek, “Napoli velata”

Paolo Genovese, “The Place”

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE:

Cosimo Gomez, “Brutti e cattivi”

Roberto De Paolis, “Cuori puri”

Andrea Magnani, “Easy – Un viaggio facile facile”

Andrea De Sica, “I figli della notte”

Donato Carrisi, “La ragazza nella nebbia”

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Jonas Carpignan, “A Ciambra”

Manetti Bros., Michelangelo La Neve, “Ammore e malavita”

Donato Carrisi, “La ragazza nella nebbia”

Susanna Nicchiarelli, “Nico, 1988”

Francesco Bruni, “Tutto quello che vuoi”

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Barbara Alberti, Davide Barletti, Lorenzo Conte, Carlo D’Amicis, “La guerra dei cafoni”

Gianni Amelio, Alberto Taraglio, “La tenerezza”

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, “Sicilian Ghost Story”

Paolo Genovese, Isabella Aguilar, “The Place”

Paolo e Vittorio Taviani, “Una questione privata”

MIGLIOR PRODUTTORE

Stayblack Productions, Jon Coplon, Paolo Carpignano, con Rai Cinema, “A Ciambra”

Carlo Macchitella, Manetti Bros., con Rai Cinema, “Ammore e malavita”

Luciano Stella, Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment, con Rai Cinema, “Gatta Cenerentola”

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula, “Nico, 1988”

Domenico Procacci e Matteo Rovere, con Rai Cinema, “Smetto quando voglio Saga”

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Antonio Albanese, “Come un gatto in tangenziale”

Nicola Nocella, “Easy – Un viaggio facile facile”

Renato Carpentieri, “La tenerezza”

Alessandro Borghi, “Napoli velata”

Valerio Mastrandrea, “The Place”

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Carlo Buccirosso, “Ammore e malavita”

Alessandro Borghi, “Fortunata”

Elio Germano, “La tenerezza”

Peppe Barra, “Napoli velata”

Giuliano Montaldo, “Tutto quello che vuoi”

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Tim Curtin, “A Ciambra”

Gianni Mammolotti, “Malarazza – Una storia di periferia”

Gian Filippo Corticelli, “Napoli velata”

Luca Bigazzi, “Sicilian Ghost Story”

Fabrizio Lucci, “The Place”

MIGLIOR MUSICISTA

Pivio e Aldo De Scalzi, “Ammore e malavita”

Antonio Fresa, Luigi Scialdone, “Gatta Cenerentola”

Franco Piersanti, “La tenerezza”

Pasquale Catalano, “Napoli velata”

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, “Nico, 1988”

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“Bang Bang” (“Ammore e malavita”)

“A chi appartieni” (“Gatta Cenerentola”)

“Fidati di me” (“Riccardo va all’inferno”)

“Italy” (“Sicilian Ghost Story”)

“The Place” (“The Place”)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Noemi Marchica, “Ammore e malavita”

Maurizio Sabatini, “Brutti e cattivi”

Tonino Zera, “La ragazza nella nebbia”

Giancarlo Basili, “La tenerezza”

Ivana Gargiulo, “Napoli velata”

Luca Servino, “Riccardo va all’inferno”

MIGLIORI COSTUMI

Nicoletta Taranta, “Agadah”

Daniela Salernitano, “Ammore e malavita”

Anna Lombardi, “Brutti e cattivi”

Alessandro Lai, “Napoli velata”

Massimo Cantini Parrini, “Riccardo va all’inferno”

MIGLIOR TRUCCO

Veronica Luongo, “Ammore e malavita”

Frédérique Foglia, “Brutti e cattivi”

Maurizio Fazzini, “Fortunata”

Roberto Pastore, “Napoli velata”

Marco Altieri, “Nico, 1988”

Luigi Ciminelli, Valentina Iannuccilli, “Riccardo va all’inferno”

MIGLIOR ACCONCIATORE

Antonio Fidato, “Ammore e malavita”

Sharim Sabatini, “Brutti e cattivi”

Mauro Tamagnini, “Fortunata”

Daniela Alteri, “Nico, 1988”

Paola Genovese, “Riccardo va all’inferno”

MIGLIOR MONTAGGIO

Affonso Gonçalves, “A Ciambra”

Federico Maria Maneschi, “Ammore e malavita”

Massimo Quaglia, “La ragazza nella nebbia”

Stefano Cravero, “Nico, 1988”

Consuelo Catucci, “The Place”

MIGLIOR SONORO

“A Ciambra”

“Ammore e malavita”

“Gatta Cenerentola”

“Napoli velata”

“Nico, 1988”

MIGLIORI EFFETTI DIGITALI

“Addio fottuti musi verdi”

“Ammore e malavita”

“Brutti e cattivi”

“Gatta Cenerentola”

“Monolith”

MIGLIOR DOCUMENTARIO

“’78 – Vai piano ma vinci”

“Evviva Giuseppe”

“La lucida follia di Marco Ferreri”

“Saro”

“The Italian Jobs – Paramount Pictures e l’Italia”

MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA

“120 battiti al minuto”

“Borg McEnroe”

“Elle”

“Loving Vincent”

“The Square”

MIGLIOR FILM STRANIERO

“Dunkirk”

“L’insulto”

“La La Land”

“Loveless”

“Manchester by the Sea”

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

“Bismillah”

“Confino”

“La giornata”

“Mezzanotte zero zero”

“Pazzo & Bella”

DAVID GIOVANI

“Gatta Cenerentola”

“Gramigna – Volevo una vita normale”

“Sicilian Ghost Story”

“The Place”

“Tutto quello che vuoi”

Claudia Pulella

14/2/2018