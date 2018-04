Titolo originale: The Darkest Minds

Regia: Jennifer Yuh Nelson

Cast: Mandy Moore, Amandla Stenberg, Mark O'Brien, Gwendoline Christie, Patrick Gibson, Harris Dickinson, Miya Cech, Skylan Brooks, Lidya Jewett, McCarrie McCausland

Genere Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: n/d

"Darkest Minds" è incentrato sulla storia di quattro giovani ragazzi con misteriose capacità. Dopo che una piaga uccide quasi tutti i bambini americani, quelli rimasti in vita ricevono abilità speciali. Il gruppo si rende conto di poter formare una ribellione e ottenere una retribuzione nei confronti di chi detiene il potere e ha torturato la loro generazione. La sedicenne Ruby, interpretata da Amandla Stanberg ("Hunger Games", "As you Are", "Noi siamo tutto") è la più potente del gruppo. Riappropriarsi della loro vita e del futuro non sarà di certo facile.

Darkest Minds: riappropriarsi del futuro non sarà facile

"Darkest Minds" è stato prodotto da Shawn Levy insieme a Dan Levine e Dan Cohen attraverso 21 Laps Entertainment, mentre lo sceneggiatore televisivo Chad Hodge è stato assunto per scrivere l'adattamento. La pellicola infatti si ispira al romanzo per adulti "The Darkest Minds" di Alexandra Bracken. Nel corso del 2016 è stato annunciato il nome del regista alle prese con il suo primo progetto di live-action. La fotografia è cominciata nella primavera 2017 ad Atlanta, in Georgia.

Amandla Stenber si è unita al cast per interpretare il ruolo di Ruby Daly. É la prima volta che vediamo la giovanissima attrice di Los Angeles, interpretare un ruolo da "dura". L'ultimo lavoro di Amandla è stato "Noi siamo tutto" nel 2017 dove ha interpretato Madeline "Maddy" Whittier, ragazza affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID).

Mandy Moore ("Perché te lo dice mamma","Amore e matrimonio", "Hotel Noir") che nel 2017 è stata Lisa in "47 Metri", in "Darkest Minds" sarà Cate.