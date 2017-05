Dark Universe: la Universal annuncia il suo nuovo progetto

È in arrivo una nuova saga cinematografica che ha per protagonisti non i supereroi, ma i cattivi. La Universal Pictures sta per riportare sul grande schermo i mostri più famosi che hanno fatto la storia della sua casa di produzione grazie al Dark Universe.

Dark Universe: Javier Bardem e Tom Cruise tra i protagonisti

Negli ultimi anni i film che riscontrano un grande successo di pubblico sono quelli con protagonisti supereroi. Quasi sempre personaggi positivi che lottano contro il male. La Universal Pictures, invece, ha deciso di rispondere a questa ondata di personaggi con un nuovo progetto: la Dark Universe, una serie di film incentrati sui “classici” mostri, protagonisti entrati nell’immaginario collettivo del “male” e pronti a sbarcare al cinema ciascuno con un proprio film.

Il film che segna l’inizio della saga è “La mummia”, film diretto da Alex Kurtzman, con Tom Cruise, Russel Crowe e Sofia Boutelle, tutti e tre confermati anche per apparire nei film successivi di questo progetto. Tra gli attori confermati figura anche Johnny Depp, il quale sarà il protagonista de “L’Uomo Invisibile”.

Seguirà il film “La moglie di Frankenstein”, la cui regia sarà affidata a Bill Condon (recentemente nelle sale con “La Bella e la Bestia”) e avrà per protagonista l’attore spagnolo Javier Bardem. Un progetto già in via di sviluppo e con una data di uscita: 29 febbraio 2019.

Gli autori della Dark Universe sono Alex Kurtzman e Chris Morgan, i due hanno già lavorato insieme per “La Mummia”, e saranno affiancati dagli sceneggiatori Christopher McQuarrie e David Koepp.

Dark universe: logo e teaser del franchise

La nota casa di produzione ha rilasciato il teaser ufficiale del franchise, in cui si succedono i personaggi dei grandi classici Universal e termina con la rivelazione del logo ufficiale.

Ecco il video di presentazione di quello che si preannuncia una saga di successo:

Silvia D’Ambrosio

23/05/2017