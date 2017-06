Dark Universe: Angelina Jolie e Dwayne Johnson interessati al progetto

Poco tempo fa la Universal ha annunciato il suo nuovo franchise, il Dark Universe, ossia una serie di film incentrati sui “classici” mostri della nota casa di produzione. Ora, noti interpreti stanno mettendo i propri occhi sul progetto, interessati ad ottenere una parte, tra questi: Angelina Jolie e Dwayne Johnson.

Dark Universe: Angelina Jolie e Dwayne Johnson possibili “mostri”

Il Dark Universe è il nuovo invitante progetto della Universal Pictures, incentrato sui cattivi che hanno fatto la storia dell’omonima casa di produzione. La serie partirà l’8 Giugno con l’uscita nelle sale de “La Mummia”, primo capitolo del franchise con Tom Cruise, Sofia Boutelle e Russel Crowe.

Il trio è stato confermato anche per apparire nei prossimi capitoli della Dark Universe, ad affiancarli: Johnny Depp, che vestirà i panni de l’Uomo Invisibile nell’omonimo film e Javier Bardem, confermato per il film “La moglie di Frankestein”.

Secondo The Hollywood Reporter, la Dark Universe starebbe puntando ad altri due interpreti di alto profilo: Angelina Jolie e Dwayne Johnson.

La prima, si vocifera, potrebbe entrare a far parte del cast de “La moglie di Frankestein”, mentre Dwayne Johnson sarebbe interessato al ruolo da protagonista in “The Wolfman”. Per “The Rock” non sarebbe la prima volta che ha a che fare con i mostri della Universal: il suo debutto è avvenuto nel 2002 nei panni del Re Scorpione proprio ne “La Mummia – Il ritorno”.

Tuttavia non c’è ancora nulla di ufficiale, nessuna trattativa è in corso.

Dark Universe: il nuovo franchise dipende da “La Mummia”

Dark Universe è la risposta della Universal al mondo di supereroi che ormai dominano la scena cinematografica contemporanea. L’inizio del progetto dipende dal successo de “La Mummia”, il film ha bisogno di aprire con 40 milioni $ negli Stati Uniti e dominare il Box Office mondiale.

Un possibile flop potrebbe mettere in discussione il Dark Universe, nonostante siano già stati rilasciati un teaser trailer e il logo ufficiale. Per vederli clicca qui.

Silvia D’Ambrosio

1/06/2017