Daredevil: Charlie Cox vorrebbe Scarlett Johansson nella serie TV

Lanciando il Marvel Cinematic Universe, la vasta gamma di personaggi dei fumetti sta prendendo vita e molti di loro sono approdati su diverse piattaforme. Il protagonista dello show televisivo Marvel “Daredevil”, Charlie Cox, ha espresso il suo desiderio di vedere Scarlett Johansson vestire i panni di Vedova Nera al suo fianco nella serie TV.

Daredevil: c’è la possibilità che le serie TV si uniscano ai film del MCU?

Si sa che le trasposizioni cinematografiche si sono guadagnate maggior attenzione, ma gli show televisivi hanno aggiunto nuovi personaggi al Marvel Cinematic Universe e non tutti sono molto conosciuti dal pubblico. Anche se sia i film che le serie TV della Marvel sono sulla stessa lunghezza d’onda, per il momento non sembra esserci l’intenzione di mettere in atto una crossover, in modo tale da unire i sue universi paralleli.

Per tutti quelli che sono in confidenza con le storie dei fumetti, sono consapevoli del fatto che molti personaggi presenti nei cinecomic e negli show televisivi hanno una sorta di legame, ma questo rapporto tra Marvel Studios e Marvel Television non è stato per niente affrontato. Prendendo ad esempio il rapporto tra Daredevil e Vedova Nera, nei fumetti viene mostrato che tra i due c’è una sorta di romance e Charlie Cox tiene ancora viva la speranza di poter vedere i due personaggi lavorare insieme.

Daredevil: l’intervista a Charlie Cox

È stato recentemente chiesto a Cox quale potenziale personaggio dell’universo Marvel vorrebbe in “Daredevil”. L’attore ha dichiarato che vorrebbe volentieri trovare un modo per portare sul piccolo schermo una delle più importanti eroine del MCU.

“Tralasciando che molto probabilmente questo non potrà mai accadere, ci sarebbero una varietà di ragioni per cui Vedova Nera potrebbe fare la sua comparsa nello show di Netflix. Non solo perché sarebbe finalmente una vera crossover tra il grande e piccolo schermo, ma anche perché l’apparizione di Scarlett Johansson in qualsiasi serie o stagione potrebbe essere uno dei più grandi momenti per la Marvel Television. Gli ascolti schizzerebbero alle stelle e potrebbe essere una possibilità per i creatori di esplorare molti altri aspetti delle storie dei fumetti.”

Sfortunatamente per l’attore e per milioni di fan, questa possibilità è molto più remota di quanto possa sembrare in realtà. Vedova Nera è uno dei personaggi femminili di maggior rilievo all’interno dei cinecomic e le speranze che questo personaggio forte si possa in qualche modo unire agli show televisivi rimane ancora forte nei fan di tutto il mondo.

Alessio Camperlingo

08/08/2017