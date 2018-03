Due nomi difficili da accostare, a causa dei diversi stili: eppure Danny Boyle e Richard Curtis collaboreranno ad una commedia musicale prodotta dalla Universal.

Danny Boyle e Richard Curtis insieme per la Universal

Il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Richard Curtis si sono seduti allo stesso tavolo della Universal per discutere di un progetto di una commedia musicale. Per il momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, neppure sul cast, ma si sa soltanto che le riprese dovrebbero iniziare nei mesi estivi.

Certo, non ci saremmo mai aspettati un duo di questo tipo. Da un lato abbiamo il regista di “Trainspotting” e “The Millionaire“, che si distingue per il suo stile molto ironico e particolare. Dall’altro, ci ricordiamo tutti dello sceneggiatore Richard Curtis per i suoi “Quattro matrimoni un funerale”, “Il diario di Bridget Jones” e “Notting Hill” e per l’indimenticabile “Love Actually“. Insomma, è evidente che Boyle e Curtis non abbiano apparentemente granché da spartire ma dovremo aspettare per capire cosa ci riserva questo progetto.

Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli. Al momento, Danny Boyle è ampiamente corteggiato per diventare il regista del prossimo capitolo di 007, ma anche per questo progetto dovremo aspettare conferme!

Claudia Pulella

2/3/2018