Daniel Radcliffe sulla vicenda Johnny Depp

Anche l’attore Daniel Radcliffe che ha interpretato il mago più famoso della letteratura e del cinema, Harry Potter, ha parlato sulla faccenda che riguarda Johnny Depp, presente nel film “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”.

Daniel Radcliffe: sulla questione Depp

Nei mesi scorsi la presenza di Johnny Depp nel film “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”, è stata difesa sia dai produttori del film, sia dal regista David Yates e anche dall’autrice J.K. Rowling. Come si sapeva molti fan hanno storto il naso quando hanno saputo della presenza di Johnny Depp nel sequel del film “Animali Fantastici”, spin-off della saga di “Harry Potter, per via delle accuse di violenza domestica che gli sono state rivolte dalla ex moglie Amber Heard.

Anche la stessa Heard tramite un tweet ambiguo di qualche tempo fa aveva fatto capire di appoggiare la carriera lavorativa dell’attore.

Oggi anche Daniel Radcliffe ha voluto dire la sua su quanto sta succedendo. Durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, la star e protagonista della saga di Harry Potter, ha dichiarato di capire la frustrazione dei moltissimi fan per la risposta che gli è stata data. Quello che lo sorprende di più però è che gli stessi produttori, avevano sostituito su set di “Harry Potter” l’attore Jamie Waylett (che interpretava Vincent Crabbe), il quale era stato accusato di aver coltivato una decina di piante di marijuana nella casa della madre. Ha continuato facendo un paragone su quello che succede per esempio nello sport: “ In NFL molti giocatori vengono arrestati per aver fumato erba, ma questo viene comunque tollerato perché sono famosi”.

Daniel Radcliffe: Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Il film “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald” in uscita il prossimo 15 novembre continua così a far parlare di sé.

Il primo film si era concluso proprio con la cattura di Gellert Grindlwald, interpretato da Johnny Depp. Nel secondo capitolo di questo spin off, evaso di prigione Grindlwald con l’intento di sollevare i propri simili si abbatterà con tutta la sua forza contro tutti i babbani. In questo sequel ritornerà anche un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law.

Tomas Barile

15/01/2018