Daniel Gillies è un attore neozelandese, noto per il ruolo del vampiro originale Elijah Mikaelson nelle serie tv “The Vampire Diaries” e “The Originals”.

Daniel Gillies: l'attore dal vasto background medico

(Winnipeg, 14 marzo 1976)

Daniel Gillies nasce a Winnipeg, in Canada, da genitori neozelandesi. All'età di cinque anni, i familiari prende la decisione di tornare in Nuova Zelanda, trasferendosi ad Hamilton.

Gillies fa parte di una famiglia legata all'ambiente medico: la madre è infermiera, il padre pediatra e il suo bis-bis-bisnonno era un rinomato chirurgo plastico e otorinolaringoiatra.

Nonostante ciò, non ha mai nutrito un interesse particolare verso questa carriera, spostandosi invece nel campo della recitazione, definita da lui stesso come “l'unica cosa che sia mai stato in grado di fare”.

Diplomatosi alla Unitec School of Performing Arts, Gillies esordisce come attore presso l'Auckland Theatre Company in Nuova Zelanda ma, frustrato a causa delle scarse opportunità lavorative, nel 2001 decide di abbandonare il Paese per andare in Australia, dove soggiornerà per sole sei settimane.

Successivamente si trasferirà dapprima in Canada per un paio di mesi, lavorando come cameriere e lavapiatti, per poi partire alla volta di Los Angeles, negli USA.

Daniel Gillies: una carriera in ascesa negli Stati Uniti

Proprio nella Città degli Angeli la fortuna sembra iniziare a girare: viene scelto per entrare a far parte del cast di “Orgoglio e Pregiudizio” e di “Spiderman 2”.

Dal 2002, l'attore ha partecipato a film e produzioni televisive sia in Canada che negli Stati Uniti, inizialmente con guest star in “NCIS” e “True Blood”, per poi farsi finalmente conoscere al pubblico come Elijah Mikaelson nella serie tv di successo “The Vampire Diaries”.

L'anno successivo, la stessa rete televisiva, la CW, ha dato il via libera alla produzione di uno spin-off di “The Vampire Diaries” che ruotasse attorno alle vicende della famiglia di vampiri originali, chiamato per l'appunto “The Originals”.In questo modo, Gillies è stato promosso da regular a protagonista dello show. Nello stesso periodo, tuttavia, l'attore aveva firmato un contratto per il ruolo del Dr. Joel Goran nella serie televisiva canadese “Saving Hope”, continuando ad apparire in entrambe le serie fino al 2015, anno in cui il suo personaggio nello show è morto.

Sempre nel 2012, Gillies ha scritto, diretto e recitato in “Broken Kingdom”, insieme a sua moglie Rachel Leigh Cook, che ha sposato nel 2004 e dalla quale ha avuto due figli, rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Sonia Buongiorno