James Bond: un altro film per Daniel Craig

Daniel Craig è impegnato nel preparare la sua Walther PPK, un bicchiere di martini e forse anche uno dei suoi famosi costumi da bagno.

Daniel Craig: arriva la conferma ufficiale per la sua presenza sul set del nuovo film su James Bond

Secondo quanto riporta Variety, questa settimana la star di James Bond ha confermato all’Associated Press che, per il suo prossimo progetto, tornerà a vestire i panni della spia più famosa del mondo. Il film sarà la venticinquesima puntata della saga durata per decenni e segnerà il quinto stipendio di Craig nelle vesti dell’agente 007.

A dirigere il film sarà il regista Danny Boyle, premio Oscar per “The Millionaire”, ma quando i giornalisti hanno raggiunto Craig durante l’asta di beneficenza della Opportunity Network in cui l’attore ha offerto la sua personale Aston Martin 2014, lui non ha voluto commentare questa notizia.

Del possibile coinvolgimento di Boyle, ha detto soltanto “Vedremo, vedremo”.

Daniel Craig era molto indeciso quando si trattava di decidere se rientrare o meno nel mondo dello spionaggio globale, delle macchine veloci e delle belle donne. A un certo punto ha detto, anche, che avrebbe preferito tagliarsi i polsi, piuttosto che interpretare di nuovo l’agente di fama mondiale James Bond e ha dichiarato che avrebbe fatto un altro film soltanto “per i soldi”. Apparentemente, lo studio lo ha pagato molto generosamente.

In realtà Craig si è rivelato un vero James Bond quando ha messo all’asta la sua Aston Martin personale. È la macchina da corsa resa iconica dal suo ruolo preminente in film di James Bond come “Agente 007 – Missione Goldfinger” e “Skyfall“. Craig donerà tutti i proventi della vendita all’associazione di beneficenza Opportunity Network , che sostiene gli studenti svantaggiati nel loro tentativo di ricevere un’istruzione superiore.

Alla domanda su quanti soldi sperava che la macchina potesse ricevere, Craig rispose “il più possibile”.

Vi ricordiamo inoltre che Daniel Craig ha recitato nella parte di James Bond nei film come “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012) e “Spectre ” (2015).

Marina Kozak

11/04/2018