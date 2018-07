Dan Stevens nel cast di “Call of the Wild” con Harrison Ford

Dan Stevens è entrato ufficialmente nel cast con Harrison Ford di “Call of the Wild”, tratto dal romanzo di Jack London “Il richiamo della foresta”.

Dan Stevens farà parte del cast del nuovo film della 20th Century Fox

Finalmente è arrivata la notizia ufficiale della partecipazione al cast di Dan Stevens, conosciuto per aver recitato in “La Bella e la Bestia” con Emma Watson e nella serie televisiva “Downton Abbey”.

Anche se tuttora non è chiaro quale ruolo svolgerà all’interno della pellicola, rumors affermano che si tratti comunque di un ruolo importante. Nel cast, a collaborare con l’artista anche l’attore Harrison Ford che vestirà i panni di John Thornton, un cercatore d’oro nel territorio selvaggio canadese Yukon.

Il lungometraggio è un adattamento prodotto dalla casa di produzione 20th Century Fox, dell’omonimo romanzo classico di Jack London “Il richiamo della foresta” (1903) che racconta la storia di un cane, Buck, che abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, improvvisamente viene venduto dal suo padrone e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all’obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere al nuovo clima. Qualcosa però, è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti primordiali da tempo sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la libertà.

A dirigere la pellicola sarà Chris Sanders regista, animatore e doppiatore famoso per aver diretto alcuni dei film d’animazione più conosciuti come “Lilo & Stitch”, “Dragon Trainer” e “I Croods“. Responsabile della sceneggiatura è invece Michael Green, che scritto episodi per le serie televisive “Smallville”, “Everwood” e “Heroes”. Erwin Stoff produrrà il film insieme alla collega Diana Pokorny presente in qualità di produttrice esecutiva, mentre come co-produttore ci sarà Ryan Stafford. A supervisionare la riprese e la produzione della pellicola per la 20th Century Fox troveremo Steve Asbell.

Le riprese avranno luogo in California, dove verrà utilizzata una tecnologia digitale all’avanguardia che aiuterà i registi a creare le sequenze di corse con le slitte trainate da cani. Tutto ciò verra affidato alla Technoprops, uno studio di effetti speciali acquistato dalla 20th Century Fox nel 2017 e ribattezzato Fox VFX Lab.

Laura Carucci

25/07/2018