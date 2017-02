Titolo originale: S One Strane

Regia: Zrinko Ogresta

Cast: Ksenija Marinkovic, Lazar Ristovski, Tihana Lazovic, Robert Budak, Toni Sestan

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Croazia, Serbia 2016

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 30 Marzo 2017

Vesna è un'infermiera che vive a Zagabria con i suoi due figli, ormai adulti. Quando Vesna è giunta in Croazia vent'anni prima aveva l'intento di lasciarsi tutto alle spalle, ovvero tutti i ricordi della guerra in Bosnia, nella quale il marito Zarko aveva svolto un ruolo attivo. Quando Zarko è andato a combattere "dall'altra parte", Vesna e i suoi figli, Vladimir e Jadranka, hanno lasciato la loro piccola città industriale croata e si sono spostati nella capitale, dove avrebbero potuto nascondere la propria identità e ricominciare da capo.

Un giorno, però, il telefono squilla riportandola indietro di un ventennio, la voce sull'altra linea è del marito Zarko, che desidera vedere i 'bambini' e che lamenta la loro mancanza. Vesna prova sentimenti contrastanti: odio, amore, speranza e disgusto. Non sa se fidarsi di un uomo che ha fatto soffrire troppo sia lei che l'intera famiglia. Nessuno di loro non vuole un contatto con il padre ed essere associati ad un criminale di guerra condannato. Vesna si ritroverà a compiere una scelta: seguire l'atteggiamento dei figli o cedere al passato?

Dall'altra Parte: vincitore di premi

"Dall'altra Parte", il film drammatico croato realizzato nel 2016 diretto da Zrinka Ogresta, è stato presentato in anteprima mondiale il 16 febbraio 2016 il 66° Festival di Berlino , dove ha vinto il premio speciale della giuria di Europa Cinemas Label. Lo stesso anno ha vinto il premio come miglior film nella categoria coproduzioni minori al Festival Internazionale del Film di Belgrado. Era stato addirittura selezionato come miglior film straniero agli 89° Accademy Awards, anche se non ha vinto l'Oscar.

Dall'altra Parte: la tensione emotiva di Zrinko Ogresta

Il film è un dramma psicologico emozionante che porta una nuova svolta sul tema della Jugoslavia nel dopoguerra. La storia è emotivamente complessa. La regia di Ogresta ha un elegante e raffinato stile visivo, che crea un senso di ansia che accompagna la storia. Sembra di seguire costantemente i personaggi dietro le tende, i vetri e altri tipi di barriere, creando così la sensazione che qualcuno è in agguato o li sta spiando, anche se gli spettatori non sanno né quando né perché. Ogresta rimane, però, anche abbastanza distante dall'azione, permettendo agli spettatori di compilare da soli il puzzle della pellicola.