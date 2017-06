Regia: Sean Anders

Cast: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow

Genere: Commedia, colore

Produzione: USA 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 16 novembre 2017

"Daddy's Home 2" è un film diretto insieme da Sean Andres e Jogn Morrisdel 2015 con protagonisti gli attori Mark Wahlberg e Will Ferrell - coppia fissa ormai dai tempi di "I poliziotti di riserva" del 2010 - di nuovo insieme sul grande schermo per interpretare i ruoli di due papà davvero esilaranti.

Nel primo capitolo della saga, avevamo lasciato Brad (Ferrell) fare i conti con Dusty (Wahlberg), l'affascinante papà biologico dei figli di sua moglie Sara, comparso al suo capezzale con lo scopo di farlo sfigurare davanti alla famiglia. Dopo un primo momento di conflitto, infatti, in cui i due strampalati genitori hanno cercato di accaparrarsi il titolo di 'papà modello', sono riusciti addirittura a diventare amici, diventando un improbabile esempio di famiglia.

Daddy's Home 2: arrivano i nonni

In "Daddy's Home 2", ambientato durante le romantiche festività natalizie, si aggiungono al cast l'attore, regista e sceneggiatore statunitense Mel Gibson - premio Oscar per la regia di "Braveheart - Cuore impavido" del 1996 - e l'attore, scrittore e sceneggiatore John Lithgow - protagonista della nota serie televisiva "Una famiglia del terzo tipo" e dell'altrettanto famosa "Dexter"- nel ruolo di due, altrettanto super divertenti nonni, in visita in occasione del Natale.