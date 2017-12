Crisi di ascolti per “The Walking Dead”

Sulla scia del fiasco del finale di Domenica di “The Walking Dead”, le ricerche di mercato sugli ascolti e le preferenze del pubblico hanno portato allo show di AMC delle brutte notizie, cattive quasi quanto quelle che Carl ha condiviso con Rick, Michonne e gli spettatori nell’ultimo episodio. Infatti secondo Variety “How It’s Gotta Be” (ottavo episodio dell’ottava stagione), è stato il finale di metà stagione peggio valutato fin dai tempi della seconda stagione, nel 2011.

Ascolti in calo per “The Walking Dead”

“The Walking Dead” il celebre e una volta acclamato show a tema zombie della AMC sta vivendo un brutto momento in termini di gradimento del pubblico. Gli ultimi episodi non sono stati accolti positivamente dalla critica ma soprattutto dal pubblico: l’episodio (descritto come “sovraccarico dai critici”) in cui Negan e i Savior si battono contro la ribellione di Alexandria, Hilltop e Kingdom, ha totalizzato un dato d’ascolto di 3.4 in un pubblico costituito da adulti tra i 18 e 49 anni, con 7.9 milioni di spettatori. Questo costituisce un miglioramento rispetto ai bassi ascolti della stagione della settimana scorsa (un punteggio di 3.3 e un pubblico di 7.5 milioni di spettatori) ma rimane comunque il peggior rendimento di metà stagione che la serie abbia totalizzato in 6 anni.

In generale “The Walking Dead” sta procedendo a stenti lungo questa ottava stagione, e questa è solo l’ultima di una lunga serie di cattive notizie per la celebre serie dell’AMC in quest’ultimo periodo. La sua premiere, nonostante sia arrivata persino al suo centesimo episodio, è stata quella valutata peggio fin dai tempi della terza stagione.

La prima metà dell’ottava stagione ha totalizzato un punteggio medio di 3.9 e ha riunito 8.7 milioni di spettatori per episodio, molto al di sotto della settima stagione, con un punteggio di 5.7 e una media di 12 milioni di spettatori.

Buona parte della colpa viene data anche al colpo di scena rivelato in questa metà stagione che ha deluso numerosi appassionati della serie.

Nicolò Piccioni

13/12/2017