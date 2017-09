Regia: Gilles Penso, Alexandre Poncet

Cast: Rick Baker, Joe Dante, Guillermo del Toro, Mick Garris, Alec Gillis, Steve Johnson

Genere: Documentario, colore

Produzione: Francia, 2015

Durata: 107 minuti

Distribuzione: I Wonder, Unipol Biografilm Collection

Data di uscita: 30 ottobre 2017

Dalla nascita degli effetti speciali alla rivoluzione introdotta dal cinema digitale, il documentario “Creature Designers - The Frankenstein Complex” indaga un secolo di innovazioni cinematografiche attraverso le interviste ai più grandi artisti del genere e filmati in esclusiva tratti da quelli che oggi sono da considerarsi veri e propri classici come "Gremlins", "The Abyss", "Terminator 2", "Jurassic Park” o “Ghostbusters”.

Il racconto di "Creature Designers - The Frankenstein Complex" è affidato alla voce dei più famosi registi del genere, come Joe Dante, Guillermo del Toro, John Landis, Nicotero e molti altri.

Le loro esperienze e testimonianze guidano lo spettatore ad esplorare l’incredibile mondo degli effetti speciali e visivi, per scoprire come sono nate le creature e i personaggi dei loro film, divenute cult nell’immaginario collettivo di tante generazioni.

Creature Designers - The Frankenstein Complex: tutto quello che c'è da sapere sui mostri

Realizzato da Gilles Penso con Alexandre Poncet, entrambi documentaristi con una forte passione per il cinema di fantascienza e digitale, “Creature Designers - The Frankenstein Complex” restituisce la giusta attenzione al mondo degli effetti speciali, raccontandone il percorso storico, dai primi esperimenti ai primi effetti speciali di trucco cinematografico, il processo creativo e di realizzazione, il rapporto delle creature date alla luce con i loro ideatori, quei registi di un cinema dell’immaginazione e della “mostruosità” che suscita da sempre un immenso fascino.

Il risultato finale di un personaggio "mostruoso" nasconde un lungo lavoro di ideazione e di preparazione non solo nel momento della progettazione dello stesso, ma anche durante le riprese, sia per gli effetti speciali che per le lunghe ore di trucco a cui gli interpreti di turno devono sottoporsi: "Creature Designers - The Frankenstein Complex" svelerà ogni mistero in proposito.