Comunismo Futuro - Recensione: un documentario visionario di Andrea Gropplero di Troppenburg

Il regista e produttore indipendente bolognese Andrea Gropplero di Troppenburg racconta in modo creativo la storia del Comunismo e lo fa dando voce a Franco Berardo/aka Bifo, geniale inventore di riviste come A/traverso e fondatore nel 1974 di Radio Alice. L’intellettuale, che si definiva Mao - dadaista ed era molto attivo in Autonomia Operaia è stato l’icona della rivolta studentesca del 1977, che mise la città a ferro e fuoco ed è stato testimone di tutti gli eventi storici che ci hanno portato fino a dove siamo ora.

Comunismo futuro: un Racconto sul passato per comprendere il presente

Parla di sogni e utopie ma anche d’illusioni tradite “Comunismo futuro”, documentario diretto da Andrea Gropplero di Troppenburg, da lui scritto e prodotto in tandem con Bifo. La sua vita, è quella di un’intera generazione che ha creduto nella possibilità di cambiare il mondo, liberandolo dalla schiavitù del lavoro, non a caso il suo motto è stato “Una vita contro il lavoro”.

Tutto parte dal 1964, anno in cui, lui adolescente prende la tessera del Partito Comunista. Nel frattempo, lontano da Bologna, a Barkley, un italiano di nome Mario Salvo è tra i fondatori di un movimento che culminerà nel 1968, e che, nonostante sia arrivato con ritardo in Italia, segnerà la storia del paese.

Il film parte con l’urlo sulfureo di Bifo sul ritorno del comunismo e compie un lungo viaggio nella storia contemporanea utilizzando straordinari filmati di repertorio in bianco e nero alternati con immagini colorate e psichedeliche.

Sulle note de La cavalcata delle Valchirie, indimenticabile colonna sonora di “Apocalypse Now”, si rievocano le assemblee studentesche di quegli anni e gli scontri di piazza che culminarono nel 1968 con le cariche di Valle Giulia a Roma. I destini degli operai della Fiat Mirafiori si saldano con le istanze libertarie degli intellettuali. Si arriva così al 1977, l’anno della rivolta. A Milano nel Parco Lambro durante il Festival del Re Nudo si danza nudi e si pratica l’amore libero. A Bologna, si urla nei cortei “precario è bello”, mentre a Londra i Sex Pistols cantano “no future”, nello stesso momento in cui la Lady di Ferro inizia la sua controrivoluzione liberista. Il 3 marzo 1977, Bologna brucia e mette in chiave creativa l’immaginario bolscevico. Una cosa è certa: il mondo non sarà mai più come prima con la fantasia al potere. Eppure è proprio in questo importante momento che si rompono gli equilibri precari tra il lato lieve e sognatore del movimento e quello più oscuro che vincerà. La violenza, infatti, esploderà con tutta la sua potenza e gli scenari politici muteranno rapidamente, fino ad arrivare alla caduta del Muro di Berlino del 1989, evento che accelera bruscamente il tramonto dell’impero sovietico.

Comunismo futuro: un’opera molto ben riuscita grazie ad un montaggio eccellente e una colonna sonora indovinata

Il documentario di Gropplero è un film politico importante che racconta in meno di due ore la storia del mondo degli ultimi quarant'anni, e di come l’abbia influenzato l’ideologia comunista. Lo fa in modo insolitamente leggero e originale, armandosi di una forte dose d’ironia, incarnata dal suo narratore.

La grafica anni ’20 delle avanguardie russe diventa un tutt’uno con spettacolari animazioni cubiste e futuriste, in un montaggio veloce che inchioda lo spettatore. Il presente, arriva invece con le riprese forti delle manifestazioni no global di Genova, i frame dei video di Anonymous e i dati sensibili rubati e resi pubblici da Snowden per una ribellione che adesso passa per il sabotaggio della rete, anche perché nel frattempo, l’unica scelta rimasta, sembra quella tra globalismo selvaggio e nazionalismi vari.

In una narrazione apparentemente caotica, Bifo fa da raccordo a un macrocosmo visivo straordinario, dando leggerezza a un argomento quanto mai complesso. “Comunismo Futuro” nasce dal coraggio di un regista e produttore che ha saputo mettere insieme una squadra di artisti e tecnici eccellenti, puntando su una distribuzione indipendente che ha scelto per le proiezioni nelle varie città posti molto poco mainstream.

Andrea Gropplero di Troppenburg presenta il suo film a Roma il 10 maggio all’Apollo Undici e il 12 al Spin Time Labs. A seguire la proiezione del cortometraggio “Eyes” di Maria Laura Moraci. Presente l’autrice.

Ivana Faranda