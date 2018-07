Titolo originale: I Feel Pretty

Regia: Abby Kohn, Marc Silverstein

Cast: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Naomi Campbell, Tom Hopper, Rory Scovel, Lauren Hutton, Aidy Bryant, Rafe Spall, Adrian Martinez

Genere: Commedia, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Lucky Red e Universal Pictures

Data di uscita: 22 Agosto 2018

"I Feel Pretty" è diretto e sceneggiato da Abby Kohn e Marc Silverstain. Il film è una commedia romantica che indaga temi come l'apparenza, l'amicizia e l'interiorità, attraverso il punto di vista di una donna che non ha ancora imparato ad accettare se stessa così com'è.

Come ti Divento Bella: lo specchio di una generazione

La protagonista di "Come ti Divento Bella" è Renee Bennett, una giovane donna che, guardandosi allo specchio, non vede ciò che vorrebbe. Nonostante la sua vita potrebbe essere soddisfacente - ha un lavoro fisso, vive in un carino appartamento, ha delle amiche leali - Renee non si sente pienamente appagata. Non è facile vivere in una città come New York, dove l'aspetto fisico è di grande rilevanza, da sempre vorrebbe essere più attraente. Questo rappresenta per lei un chiodo fisso e il suo desiderio nascosto, tanto che durante una sera di pioggia si reca in un parco per lanciare una moneta in una fontana, sperando nel miracolo. Il giorno dopo, ovviamente nulla è cambiato.

Renee riprende normalmente la sua routine recandosi in palestra a una lezione di spin. Durante l'allenamento, si concentra troppo sull'istruttore e cade dalla cyclette, sbattendo la testa.

Al suo risveglio, guardandosi allo specchio, si vede cambiata: il suo desiderio si è avverato. Renee si sente sicura di sé, si vede bellissima e sexy, come se un incantesimo l'avesse trasformata. In realtà il suo aspetto è sempre lo stesso, è cambiato solo la sua percezione, che adesso la porta ad avere fiducia in se stessa. Grazie al suo nuovo atteggiamento riesce a fare carriera presso la casa di cosmetici per la quale lavora, ottenendo il rispetto del suo capo, inizia a frequentare un ragazzo carino come Ethan e partecipa alle feste più popolari.

La sicurezza della protagonista si trasforma, ben presto, in arroganza e i suoi comportamenti iniziano a danneggiare le persone che le stanno attorno. Le conseguenze del suo cambiamento le faranno capire le cose che contano davvero nella vita: l'amicizia e la bellezza interiore.