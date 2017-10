Come ti ammazzo il Bodyguard - Recensione: una coppia che scoppia

Irriverente, inaspettato e ironico, "Come ti ammazzo il bodyguard" è uno di quei film che rischia di essere penalizzato, in Italia, dall'oscena traduzione del titolo, che suggerisce una commediola stupida e indegna di attenzione. Ci troviamo invece di fronte a ben altro: un film ben scritto, ben pensato e ben fatto, una commedia noir che funziona da tutti i punti di vista.

Rivalutato dopo la sua performance in "Deadpool", Ryan Reynolds conferma il suo avanzamento di livello portando sullo schermo una guardia del corpo perfettamente efficiente nel suo lavoro e assolutamente incapace di comprendere la vita, e si rivela il perfetto partner del killer di Samuel L. Jackson, che della vita invece sembra aver capito tutto. In un film di questo tipo la chimica tra i due protagonisti è tutto, e qui è assolutamente perfetta, in bilico sul filo tra odio e rispetto che porta due uomini agli antipodi a collaborare nonostante le differenze.

"Come ti ammazzo il bodyguard" evita inoltre elegantemente il pericolo del clichè sia nei dialoghi che nell'azione e regala inaspettati colpi di scena e ironia come fossero caramelle, mantenendo il sorriso sul volto dello spettatore dal primo all'ultimo minuto.

Come ti ammazzo il bodyguard: nulla è bianco o nero

In questo mix di divertentissima follia, l'unico che sembra prendersi sul serio è il cattivo interpretato da Gary Oldman, che nulla può contro il duo più esplosivo dell'anno. Il lato femminile della pellicola invece non funziona altrettanto bene: da una parte c'è Salma Hayek, assolutamente perfetta nel suo ruolo di incurante, violenta e sprezzante moglie di Jackson, dall'altro Elodie Yung, agente dell'Interpol espressiva quanto un'incudine e indubbiamente il personaggio meno interessante di tutta la storia, ma fortunatamente abbastanza secondario da non pesare sul risultato finale.

Ricco di dettagli più o meno intriganti, come il geniale significato dei tatuaggi di Samuel L. Jakcson, "Come ti ammazzo il bodyguard" è uno di quei film che divide critica e pubblico: si potrebbe dire però che non si può guardare solo Terrence Malick nella vita, e che rispetto al livello medio delle commedie che vengono realizzate, siamo comunque di fronte ad un prodotto degno del tempo e soldi spesi.

Il film compie inoltre l'incredibile scelta di dedicare una buona metà del tempo ai dialoghi, cercando anche di donargli un certo spessore e di far riflettere tra una sparatoria e l'altra. Perché tra una guardia del corpo pagata per proteggere i criminali e un assassino che li uccide, chi è il "cattivo"? Tra il "grande cinema" e una commedia d'azione senza pretese, ma che funziona perfettamente, cosa è meglio per passare una buona serata?

Allo spettatore l'ardua sentenza.

Valeria Brunori