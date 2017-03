Titolo originale: Trespass Against Us

Regia: Adam Smith

Cast: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Sean Harris, Rory Kinnear, Lyndsey Marshal, Tony Way, Barry Keoghan, Killian Scott, Gerard Kearns, Kingsley Ben-Adir, Anastasia Hille

Genere: Azione, drammatico, thriller

Durata: 99 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2016

Distribuzione: Videa CDE

Data di uscita: n/d

Da ben tre generazioni, l'irrequita famiglia Cutler continua la sua fiera vita all'infuori della legge, tra sessioni di caccia alle lepri, rapine in case signorili, corse d'auto, sbeffeggiando sempre la polizia. E' una tradizione, una sorta di 'codice' non scritto: la criminalità è iscritta nei geni familiari.

C'è qualcuno, però, che vuole dare una netta sterzata alla sua esistenza e al futuro dei suoi figli. Chad Cutler (Michael Fassbender) vuole uscirne a tutti i costi, ma dovrà scontrarsi con le aspettative di suo padre Colby (Brendan Gleeson), che vede l'atto del figlio come un 'tradimento'. Uscire da un sistema criminale così radicato e anti-redentivo non è per niente facile.

Codice criminale: il primo lungometraggio per Adam Smith

Con "Codice Criminale", Adam Smith (noto per il film-concerto dei The Chemical Brothers, "Don’t think" e per la teen series "Skins") tenta la sua prima prova cinematografica di un certo rilievo. Coadiuvato da un cast molto buono, nel quale figurano l'iperattivo Michael Fassbender, il poliedrico Brendan Gleeson, e Sean Harris, famoso per il ruolo di Ian Curtis in "24 Hour Party People". Il cineasta propone un crime drama adrenalinico ed emozionante, sulla scia di "Drive" e "Come un tuono". Fassbender dona al pubblico la magnetica interpretazione di un outsider maledetto. Il film può contare anche sulla partecipazione di Sean Harris ("Machbeth", "Prometheus") e di Lyndsey Marshal ("The Hours", "Hereafter"), nonché sulla colonna sonora originale proprio dei The Chemical Brothers.

La pellicola, distribuita da Videa, sarà nelle sale italiane a giugno 2017.