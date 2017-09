Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina

Cast: Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Anthony Gonzalez, Alanna Ubach, Edward James Olmos, Gabriel Iglesias, Jaime Camil, Cheech Marin, Alfonso Arau, Lombardo Boyar

Genere: Animazione, Colore

Durata: 76 minuti

Produzione: USA 2017

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 21 dicembre 2017

"Coco" segue la storia di un ragazzino di dodici anni, Coco, che vive in un paesino del Messico dove fervono i preparativi per il Día de Muertos, una festa dei defunti messicana che cade il 31 di Ottobre.

Figlio di calzolai, il giovane Coco non aspira a ereditare l’attività di famiglia, poiché il suo unico desiderio sarebbe quello di poter imbracciare una chitarra ed unirsi ai festeggiamenti: su di lui, però, grava una maledizione imposta anni prima dalla bisnonna, a causa del comportamento di un antenato musicista, che impedisce di fatto ad ogni componente della loro famiglia di suonare uno strumento musicale. Ma la passione per la musica che anima Coco lo spinge a infrangere la maledizione, e suonando le corde della chitarra magica del suo defunto idolo Ernesto de la Cruz durante il Día de Muertos, il ragazzino si ritroverà catapultato nell’aldilà dove, aiutato anche dalla guida dello spirito Hector, dovrà sciogliere il mistero del segreto della sua famiglia.

L’importanza della musica in "Coco"

In "Coco", 19° lungometraggio di animazione della Pixar, la musica detiene senza alcun dubbio un ruolo di primaria importanza nel corso della narrazione: a partire dalle canzoni originali, composte da Germaine Franco, Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, ed eseguite dagli stessi personaggi del film durante la storia, fino alla colonna sonora, curata da Michael Giacchino, compositore statunitense, che vanta già una nomination per il premio Oscar alla Migliore Colonna Sonora nel 2008 per il film d’animazione "Ratatouille", premio che ha poi vinto nel 2010 con le musiche per il film d’animazione "Up".