Claudio Santamaria di nuovo eroe per LEGO Batman

Sembra che Claudio Santamaria vesti bene i panni dell’eroe. A febbraio esce nelle sale italiane “LEGO Batman”, dove il giustiziere fissato con i pipistrelli sarà doppiato proprio dal protagonista de “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Claudio Santamaria: da Cavaliere Oscuro a Jeeg Robot ai LEGO

Claudio Santamaria continua a dar prova di sé in qualità d’eroe. Dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot”, ritorna nel mondo degli eroi doppiando di nuovo l’uomo pipistrello (già ha prestato la sua voce a Batman nell’acclamatissima trilogia di Christopher Nolan), ma stavolta con una nuova forma: in 2D e 3D, nel nuovo film della Lego, “Lego Batman”, insieme a Geppi Cucciari, nei panni di Barbara Gordon alias Batgirl, e Alessandro Sperduti, per il giovane aiutante del giustiziere, Robin.

Con lo stesso stile irriverente e divertente che ha contrassegnato “The LEGO Movie” come sorpresa mondiale, il leader di quei personaggi, LEGO Batman sarà protagonista di una nuova avventura sul grande schermo.

Gotham è in subbuglio, sotto il giogo della scalata dell’acerrimo nemico Joker. Per salvare la sua città, Batman sarà costretto a mettere da parte il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di far gruppo con gli altri e forse imparare a prendersi un po’ meno sul serio.

Diretto da Chris McKay, questo nuovo esilarante capitolo della saga LEGO, uscirà nelle sale italiane il 9 febbraio 2017 e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.

Alfonso Canale

11/01/2017