Regia: Guido Chiesa

Cast: Andrea Pisani, Alice Pagani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Antonio Catania

Genere: Commedia, Colore

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 16 Marzo 2017

In un liceo il preside ha preso la decisione di raggruppare tutti gli studenti pigri e indisciplinati dell'ultimo anno nella "Classe Z". Inizialmente i ragazzi prendono questa decisione come una benedizione dal cielo, almeno fino al momento in cui si renderanno conto dei veri obiettivi del preside. Usando le loro abilità metteranno da parte il loro egoismo, cambiando ogni cosa.