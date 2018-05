Clark Gregg è un attore, sceneggiatore e regista statunitense diventato noto negli ultimi anni per il suo ruolo di agente dello S.H.I.E.L.D.

Clark Gregg: un artista poliedrico

(Boston, 2 aprile 1962)

Clark Gregg nasce nel Massachusetts, Boston il 2 aprile del 1962, figlio di Mary Layne e Robert Clark Gregg, un prete episcopale e professore alla Stratford University. Già a 17 anni vive in sette città diverse, a causa dei continui traslochi della famiglia. Frequenta una scuola superiore a Chapel Hill, nel North Carolina, dove suo padre era un professore alla vicina Duke University. Successivamente frequenta la Wesleyan University fino a quando si trasferisce a Manhattan. In seguito si iscrive alla Tisch Scholl of Arts della New York University, dove scopre di avere una vera passione per la recitazione e si laurea nel 1986. Prima della laurea svolge vari lavori come barista, parcheggiatore e guardia giurata al Museo Guggenheim.

Clark Gregg: gli inizi della sua carriera

Comincia a fare i suoi primi passi nel mondo de lavoro grazie all'amicizia con il grande attore William H. Macy e di sua moglie. Ed è grazie a lui che Clark Gregg gira il suo primo film " Le cose cambiano" di David Mamet. Successivamente prende parte ad altri film come "L'ombra di mille soli" di Roland Joffé con Paul Newmann, dove ottiene una parte secondaria.

Seppur in ruoli minori, l'attore comincia a prendere parte sempre a più telefilm noti come "Law & Order- I due volti della giustizia" e "Le avventure del giovane Indiana Jones". Inoltre è stato membro fondatore ed in seguito direttore artistico della off-Broadway Atlantic Theater Company, fondata nel 1985 da David Mamet, Wiliam H. Macy ed altri trenta studenti della New York University.

Nel 2000 si dedica alla sceneggiatura de "Le verità nascoste", possibilità che gli offre Robert Zemeckis. L'anno seguente torna alla recitazione, prendendo parte a film come "A.I.-Intelligenza Artificiale", "One Hour Photo","Ore 11:14 - Destino fatale " e "La macchina umana".

Nel 2004 partecipa alla serie "The Shield", interpretando uno stupratore e assassino, chiamato William Faulks. In seguito veste i panni di Mike Casper, un agente speciale dell'FBI.

Da sceneggiatore a regista

Uno dei suoi più importanti traguardi della sua carriera arriva nel 2008, quando si dedica alla regia del suo primo film "Soffocare". Il film è un adattamento cinematografico del romanzo di Chuck Palahniuk.

Il protagonista Victor Mancini, è uno studente di medicina fallito, un sessodipendente che lavora in un parco come figurante. La mamma Ida è gravemente malata e si trova in una clinica molto costosa. Per pagare le spese, Victor elabora un'ambigua truffa: fingersi soffocare ogni sera in vari ristoranti di lusso per approfittare della generosità dei buoni samaritani.

"Soffocare" è stato distribuito negli Stati Uniti della Fox Searchlight Pictures e nominato al Gran Premio Drammatico della Giuria al Sundance Film Festival.

Clark Gregg: agente dello S.H.I.E.L.D.

Un altro lavoro fondamentale nella sua carriera è rappresentato dal ruolo di Phil Coulson, agente dello S.H.I.E.L.D. , un'ogranizzazione spinostica e antiterroristica immaginaria dei fumetti creata da Stan Lee e Jack Kirby. Phil Coulson, personaggio immaginario del Marvel Cinematic Universe, appare per la prima volta nel 200 in "Iron Man".

Nel 2011 torna nuovamente come Coulson nel film "Thor" ed in seguito in "The Avengers". Questo personaggio ha raggiunto un grande successo e popolarità ed è indicato come "il volto più riconoscibile dell'universo dei film Marvel". É il primo personaggio della Marvel che, provenendo dall'universo cinematografico, ottiene una trasposizione nei fumetti.

Nel 2018 cominciano le riprese a Los Angeles di "Captain Marvel", dove Clark Gregg veste ancora una volta i panni dell'agente Phil Coulson, diretto da Ryan Flek e Anna Boden.

Madalina Daniela Gal