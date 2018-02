Prima Anna Bolena nella miniserie "Wolf Hall" (2015), successivamente Elisabetta II d' Inghilterra nella prima e nella seconda stagione della serie Netflix "The Crown".

Claire Foy: una vocazione per il cinema

(Stockport, 16 aprile 1984)

Claire Elizabeth Foy nasce a Stockport ma è cresciuta tra Manchester e Leeds. Terza figlia di una modesta famiglia, Claire frequenta la Aylesbury High School, un liceo per ragazze. Successivamente ha frequentato la Liverpool John Moores University studiando teatro e cinema. Oltre a questi studi, ha frequentato un anno presso la Oxford School Of Drama. Si laurea nel 2007 e si trasferisce a Peckham. Già durante gli studi alla Oxford School of Drama, Foy partecipò ad alcuni spettacoli teatrali al Royal National Theatre di Londra e realizzò il suo debutto professionale in "DNA and The Miracle", diretto da Paul Miller.

Claire Foy: la Queen Elizabeth della televisione

Il successo di Claire Foy comincia nel 2018 quando interpretò il ruolo di Amy Dorrit, protagonista della serie televisiva firmata BBC (ispirata al romanzo "La piccola Dorrit" di Charles Dickens), ottenendo una nomination ai Royal Television Society Awards. Successivamente ha ottenuto varie apparizioni tra cui quella nel film TV inglese "Going Postal" e in "L'ultimo dei Templari" al fianco di Nicolas Cage.

Claire Foy è un volto molto noto agli appassionato di serie TV. Nel 2011 è co-protagonista della mini-serie "The Promise", ha vestito i panni di Elena nel film TV "The Night Watch" basato sul romanzo "Turno di notte" di Arah Waters. Nel 2015 è Anna Bolena nella miniserie "Wolf Hall".

L'anno successivo interpreta la regina Elisabetta II nella serie televisiva Netflix "The Crown", grazie alla quale vince il Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica e due Screen Actors Guild Awards nella medesima categoria.

Nel 2017 viene scritturata per "Ogni tuo respiro" diretto da Andy Serkis e la vedremo protagonista nel nuovo thriller psicologico di Soderbergh: "Unsane" nel 2018. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino, fuori concorso.

Matteo Farinaccia