Claire Danes conferma l’ultima stagione di “Homeland”

Claire Danes e Alex Gansa hanno confermato le voci sulla fine di “Homeland”, che terminerà con l’ottava stagione.

Claire Danes: l’ottava stagione sarà l’ultima

La star Claire Danes ha confermato mercoledì in un’intervista a Howard Stern nel suo show “Sirius XM”, che “Homeland” terminerà con l’ottava stagione. “Sì, è così”, ha affermato quando l’ospite ha fatto notare che la prossima stagione si dice che sia l’ultima del dramma della CIA. Un rappresentante di Showtime ha dichiarato che la rete non ha preso una decisione oltre la stagione otto. La serie è attualmente in onda con la settima stagione, che terminerà il 29 aprile. Fonti dicono che la produzione è stata riluttante a pronunciarsi sul seguito della serie, perché si è ipotizzato di andare avanti con un nuovo Showrunner e un nuovo cast.

Le dichiarazioni dello Showrunner e dell’attrice

A febbraio, lo Showrunner Alex Gansa ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l’ottava stagione sarebbe probabilmente l’ultima per lui. Nonostante abbia a lungo accennato che l’ottava stagione rappresenterebbe la fine della storia di Carrie Mathison, ha notato che non era sicuro che sarebbe stato lo stesso per gli altri personaggi dello show. “Sicuramente sarà il mio ultimo anno”, ha affermato il produttore esecutivo prima del debutto della settima stagione. “Non posso parlare per Claire Danes, ma sarà il mio ultimo anno e sarà progettato per essere la fine di una storia di otto stagioni; Se Showtime, Fox, Claire Danes e Mandy Patinkin vogliono portare lo spettacolo più lontano, questa è una loro decisione, e lasceremmo un po ‘di spazio perché ciò accada, se c’è una grande richiesta e una buona storia da mettere in scena”. Da parte sua Claire Danes ha ammesso di sentirsi “davvero in conflitto”. Durante l’intervista, Danes ha anche rivelato di essere incinta del suo secondo figlio con il marito Hugh Dancy.

Tutte le serie TV di Showtime

L’attuale lista di Showtime include “Shameless”, “The Affair”, “Billions”, “Ray Donovan”, “I’m Dying Up Here – Chi è di scena?”, “SMILF” e “The Chi”. All’inizio di questa settimana, la società di proprietà della CBS Corp. ha ordinato l’episodio pilota della commedia “The Wrong Mans” diretta da James Corden.

Mariateresa Vurro

19/04/2018