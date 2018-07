City of Lies – L’ora della verità (2018)

Titolo originale: City of Lies

Regia: Brad Furman

Cast: Johnny Depp, Forest Whitaker, Rockmond Dunbar, Xander Berkeley, Shea Whigham, Wynn Everett, Toby Huss, Neil Brown Jr., Dayton Callie, Louis Herthum, Shamier Anderson

Genere: Thriller

Durata: 112 minuti

Produzione: Gran Bretagna, USA 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 4 ottobre 2018

"City of Lies - L'ora della verità" è un film del regista e sceneggiatore statunitense Brad Furman, con protagonista il famoso l'attore Johnny Deep nelle sale dal 4 ottobre 2018.

City of Lies - L'ora della verità: il caso di Notorious B.I.G

"City of Lies - L'ora della verità" è un thriller basato sul caso di Notorius B.I.G ovvero l'omicidio dell'omonimo cantante avvenne il 9 marzo 1997 a Los Angeles in seguito di un agguato con armi da fuoco sparati da un'auto in sosta accanto alla sua nel contesto della faida hip hop tra East Coast e West Coast.

La trama di "City of Lies - L'ora della verità" segue le vicende di Russell Poole un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai risolto degli omicidi delle due star del rap The Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, uccisi brutalmente durante la seconda metà degli anni '90. Vent'anni dopo la morte del rapper, il detective riceve la visita inaspettata di un reporter di nome Jackson che a sua volta aveva legato a quel caso, il suo unico momento di notorietà della sua carriera giornalistica, realizzando il documentario che gli valse un Emmy Award. I due uomini decidono così, di collaborare per svelare finalmente la verità sulla vicenda che ha ossessionato tutta la loro vita. In particolare, l'ex agente e il giornalista vogliono smascherare e provare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles nel caso Notorius B.I.G.

Il famoso attore Johnny Depp in "City of Lies" veste i panni del detective Russell Poole mentre Forest Whitaker quelli del giornalista che decide di raccontare la sua storia e il muro di mistero e omertà contro cui Poole si è sempre scontrato.