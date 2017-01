Gli Amazon Studios sono riusciti ad acquisire i diritti di trasmissione e riproduzione a livello mondiale per il delicato documentario sull’ISIS, “City of Ghosts“, girato dal versatile Matthew Heineman, regista nominato in varie rassegne cinematografiche in tutto il globo, tra cui un Oscar e alcuni Emmy Awards.

City of Ghosts: Amazon tenta la diffusione su larga scala

Il film documenta il viaggio intrapreso da “Raqqa Is Being Slaughtered Silently” (Raqqa viene trucidata silenziosamente), un gruppo di attivisti Siriani che si sono uniti dopo che la loro terra è stata ‘rilevata’ dall’ISIS nel 2o14. L’anteprima mondiale del documentario”City of Ghosts” è stata proiettata al Sundance Film Festival il 21 gennaio per il Concorso Documentari USA.

Il progetto ambizioso va a sviscerare profondamente una delle situazioni e delle dinamiche più tese, movimentate e ‘oscure’ degli ultimi anni: uno sguardo particolare sulla vicenda (ancora inconclusa) Stato Islamico, sulle sue ombre e soprattutto sulle ripercussioni del suo percorso di potere subite principalmente dalle popolazioni direttamente interessate. Raqqa, roccaforte di Daesh, è radicalmente trasformata, trasfigurata e con essa i suoi cittadini. Qui si inserisce la storia di questo gruppo di attivisti, desiderosi di dare testimonianza dello scempio, dell’ingiustizia, della speranza.

Amazon ha già progettato una versione teatrale e la campagna premi entro la fine dell’anno. Il film era stato distribuito in precedenza col titolo “Author: The JT Leroy Story” da A&E Film.

“City of Ghosts” è stato prodotto da Our Time Projects, mentre i sui produttori esecutivi sono Alex Gibney e Molly Thompson, Robert Sharenow, Elaine Frontain Bryan, Maiken Baird, David Fialkow e Stacey Offman.

Per ora il documentario è stato valutato positivamente dalla critica, che lo ha lodato, e ha ottenuto addirittura il punteggio di 100 su 100 su “Rotten Tomatoes”.

Con “City of Ghosts”, Matthew Heinemann giunge alla sua quinta prova documentaristico-cinematografica, dopo gli intriganti progetti “Our Time” (2009), opera prima, “Escape Fire: The Fight to Rescue American Healthcare” (2012) e “Cartel Land” (2015).

Erika Micheli

30/01/2017