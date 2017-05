Titolo originale: Fifty Shades Freed

Regia: James Foley

Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Luke Grimes, Arielle Kebbel

Genere: Drammatico, colore

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 9 febbraio 2018

"Cinquanta sfumature di rosso" è il terzo ed ultimo film, tratto della trilogia di romanzi erotici della scrittrice londinese Erika Leonard e diretto dal regista James Foley.

Nel capitolo precedente della saga avevamo lasciato i due protagonisti prossimi alle nozze in quella che, da una storia erotica di sadomasochismo, si era trasformata in una romantica relazione amorosa. Christian Grey, infatti, aveva chiesto ad Anastasia Steele di diventare sua moglie.

Per la giovane coppia, tuttavia, il lieto evento del matrimonio non è sinonimo di pace ed equilibrio. A disturbare il sogno d'amore dei novelli sposi è ancora una volta Jack Hyde, deciso più che mai ad avere la sua vendetta dopo essere stato licenziato da Mr. Grey, l'uomo cercherà di estorcergli del denaro tentando di rapire Ana e Mia.

A rendere ancora più difficile una situazione già di per sé precaria, la gravidanza inattesa della protagonista, avvenuta per aver interrotto l'uso della pillola anticoncezionale. Christian, in un primo momento, accusa la compagna di aver fatto tutto di proposito ma, tra i due, sarà ancora una volta l'amore a trionfare e la nuova famiglia appena formata potrà sperare di diventare 'quasi' normale.

Cinquanta sfumature di rosso: nuovi volti nel cast

Nel film molti volti già noti, a parte i protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan, torneranno nei ruoli dei fratelli di Grey, Elliot e Mia, Luke Grimes e Rita Ora, mentre Max Martini sarà ancora una volta Taylor, la fedele guardia del corpo del Signor Grey.

New entry nel cast sono invece Brant Daugherty - noto al grande pubblico per la sua performance in "Pretty Little Liars"- interprete di Sawyer, protettore di Ana e membro della squadra di sicurezza; Tyler Hoechlin - star di Teen Wolf – interprete di Boyce Fox, collega di Anastasia e primo autore a concludere un contratto con la sua società, la Seattle International Publishing.