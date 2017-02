Cinquanta sfumature di nero - Recensione: un “nero” che non c'è

"Cinquanta sfumature di grigio" era terminato con la scelta di Anastasia di abbandonare Christian, nonostante i suoi sentimenti, spinta dalla consapevolezza della sua difficoltà nel gestire le perversioni dell'uomo. "Cinquanta sfumature di nero" riparte proprio da questo punto di rottura.

Il “nero” del titolo starebbe ad indicare un'oscurità presente tanto nell'animo di Mr. Grey, impegnato a cambiare per l'amata Anastasia nonostante il passato difficile, quanto nell'atmosfera più cupa e thriller dell'intera pellicola.

Il condizionale è d'obbligo, sfortunatamente, poiché tutte le sottotrame si risolvono in maniera sconnessa e affrettata, rendendo lo sviluppo poco fluido nell'insieme, a tratti ridicolo (come l'incidente dell'elicottero, ad esempio).

La sceneggiatura di Niall Leonard, marito dell'autrice della saga E.L. James, è sicuramente più fedele al libro rispetto al lavoro precedente, ma lascia fin troppo spazio a scene di sesso 'alla vaniglia', che la regia rende estremamente ripetitive, e a momenti romantici piatti e all'insegna della banalità.

Cinquanta sfumature di nero: una recitazione piatta ed inefficace

La recitazione dei due protagonisti purtroppo non aiuta: Dakota Johnson (Anastasia Steele) non sembra essere in grado di conferire un'emozione decisa al suo personaggio, che oscilla inesorabilmente come un pendolo fra confusione e noia.

Meglio Jamie Dornan (Christian Grey), che mostra qualche sfumatura in più, sebbene sia ancora lontano dalle cinquanta del titolo: un miglioramento probabilmente dovuto all'ampliamento della sua storia, che porta il pubblico a simpatizzare e forse anche a giustificare il suo atteggiamento da dominatore.

E che dire della famosa Mrs. Robinson, aka Kim Basinger? Nulla, appunto. Un personaggio assolutamente privo di spessore, ridotto ad una donnina gelosa, a metà tra una madre e un'amante, ridicola al punto da non riuscire nemmeno nell'intento di farsi odiare dagli spettatori.

Buona la colonna sonora, che salva il prodotto e contribuisce a far immergere lo spettatore nella storia, senza rubare la scena agli avvenimenti riproposti sul grande schermo.

Complessivamente, "Cinquanta sfumature di nero" è un film che potrebbe soddisfare i fedeli seguaci del libro, ma che avrebbe dovuto prestare più attenzione alla questione del ritmo: in una spanna di 114 minuti, la relazione della coppia si è evoluta esponenzialmente e a una velocità troppo elevata per poterla apprezzare davvero, scadendo inevitabilmente nel cliché.

In tal modo, “Cinquanta sfumature di nero” è venuto meno ad una delle frasi chiave della pellicola stessa: “bisogna imparare a camminare prima di correre”.

Sonia Buongiorno