Regia: Alessandro Tamburini

Cast: Anna Ferraioli Ravel, Alessandro Tamburini, Francesca Valtorta, Niccolò Senni, Gianpaolo Fabrizio, Claudio Bigagli

Genere: Commedia, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: CSC Production

Data di uscita: 3 maggio 2018

Due giovani, ignari dell'esistenza l'uno dell'altra, si recano ad un appuntamento galante ma nessuno si presenta da loro. Si ritrovano così, Alessandro e Anna, a fare conoscenza. Nonostante abbiano molte riserve all'inizio e sembrino non trovarsi per niente, passano una notte sfrenata e spassosa, con colpi di scena e improbabili balli insieme. La mattina dopo, non saranno di certo gli stessi.

Ci Vuole un Fisico: l'opera prima di Alessandro Tamburini

Alessandro Tamburini riadatta un proprio cortometraggio, presentato alla 10° edizione di Cortinametraggio (dove si era aggiudicato ben 3 premi), e ne sviluppa la trama. Prende così forma "Ci Vuole un Fisico", di cui Tamburini è regista e interprete principale.

Il regista è divenuto noto proprio per i cortometraggi, come "Camper", "Il cervo, l'alce, il capriolo", "L'arte del fai da te", "Fine settembre". Tamburini ha diretto, scritto e prodotto anche numerosi documentari, tra cui "Oggi insieme domani anche - Storie d'amore e di separazione ai nostri tempi", "Amore necessario", "Mai senza - La sessualità alla terza età".

Prende parte alla pellicola l'attrice campana Anna Ferraioli Ravel, nei panni della co-protagonista. L'attrice è stata apprezzata per la sua interpretazione in "Benedetta follia", diretto e interpretato da Carlo Verdone. Proprio per questa commedia, la Ferraioli Ravel è stata premiata al Festival delle Cerase.

"Ci Vuole un Fisico" narra, in maniera originale e ironica, il tema del destino: i due protagonisti, infatti, si ritrovano a trascorrere una piacevole e divertente serata insieme nonostante non si fossero mai visti prima. In qualche modo, paradossalmente, devono ringraziare i loro "pretendenti", che proprio quella sera hanno deciso di dar loro buca.

"Ci Vuole un Fisico" è prodotto da CSC Production, a cui è affidata anche la distribuzione, e da Rai Cinema.