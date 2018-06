Chris Pratt: disponibile per una riedizione della serie “Paks and Rec”

Chris Pratt ha annunciato la sua disponibilità a lavorare per la riedizione della serie televisiva statunitense “Parks and Rec” affermando: “Nel caso in cui fossi in città, parteciperò al cast!”

Chris Pratt: il ritorno di Andy in “Parks and Rec”

Chris Pratt si è reso disponibile per tornare a recitare in “Parks and Rec”, spiegando che nel momento in cui dovesse essere in città, sarà pronto a partecipare al cast; anche perchè da casa sua al set delle riprese si impiegano solo 10 minuti per arrivare. “Anche a me manca Andy, mi piacerebbe molto fare questa nuova edizione. Sono sicuro che ci sarò.” spiega la star di “Jurassic World: il regno distrutto” a E! News, programma statunitense, durante la Movies Premiere di Los Angeles.

Che cosa immagina Pratt per Andy a Pawnee?

Alla domanda a Chris Pratt riguardo al ruolo del suo personaggio Andy l’attore ha risposto così: “Credo che Andy diventi un meteorologo. Sarebbe un ottimo meteorologo. Andy non avrebbe la più pallida idea di cosa starebbe dicendo”.

Amy Poehler alla domanda di “Absolutely” di cosa ne pensi di una nuova edizione della serie televisiva e del suo personaggio Ellen DeGeneres ha risposto: “So di parlare a nome di tutti quando dico che ci saremo. Penso che lo faremmo tutti. Sarà fantastico!”.

“Sì, abbiamo fatto un adattamento recentemente” spiega la co-star Nick Offerman, il quale è apparso a “Ellen” insieme a Amy Poehler. Nick Offerman scherzando ha affermato di aver iniziato a lavorare per un rilancio già dopo sette stagioni nel 2015. “Abbiamo detto che se Beyonce interpreterà il sindaco, porteremo di nuovo in vita lo spettacolo “, ha aggiunto Nick Offerman.

“Parks and Rec” è andata in onda su NBC dal 2009 al 2015 e, realizzata con la tecnica del falso documentario, raccontava la vita di un gruppo di persone impegnate nella manutenzione dei parchi pubblici. In Italia la serie – in onda su Joy, canale Mediaset Premium, non ha riscontrato il favore del pubblico.

Tra gli ultimi lavori di Chris Pratt oltre al già citato “Jurassic World: il regno distrutto”, ricordiamo anche “Avengers: Infinity War” in cui ha vestito i panni di Star-Lord.

Laura Carucci

15/06/2018