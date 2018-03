"Chiudi gli occhi" vede la direzione della fotografia di Matthias Koenigswieser, le musiche di Marc Streitenfeld, le scenografie di Jennifer Williams e i costumi di Frank L. Fleming.

Marc Forster, durante un'intervista afferma: "Di solito, quando faccio un film, mi limito dalle motivazioni del personaggio principale e alla trama. Così, mi sono chiesto come avrei potuto raccontare una storia liberandomi dallo stress di pensare al protagonista e alla narrazione stessa. Volevo come un pittore avere grande libertà creativa ed è allora che mi è venuta in mente la parabola emotiva di un personaggio cieco che recupera la vista, di un personaggio la cui quotidianità è fatta principalmente di fantasia, ricordi e interpretazione della realtà. Scoprendo la vera essenza del loro rapporto e riscoprendosi, iniziano entrambi a vedersi con occhi nuovi. In definitiva, non è forse questo il senso della vita? Cercare di scoprire la verità su chi amiamo, su noi stessi e su ciò che realmente vogliamo".