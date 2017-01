• Regia: Dax Shepard.• Cast: Dax Shepard, Michael Peña, Vincent D'Onofrio, Jessica McNamee, Adam Brody , Ryan Hansen, Justin Chatwin, Kristen Bell , Angelique Kenney, Rosa Salazar, Jane Kaczmarek• Genere: Azione, Colore• Durata: 130 minuti• Produzione: USA, 2017• Distribuzione: Warner Bros Italia• Data di uscita: 20 Luglio 2017

Il nome "ChiPS" non è di certo nuovo al pubblico, infatti il film è l'adattamento cinematografico della serie tv cult, arrivata in Italia all'inizio degli anni 80, che raccontava le avventure di due Chippies (agenti della California Highway Patrol), due poliziotti insomma, che pattugliano le infinite freeway di Los Angeles. La coppia di protagonisti Jon Baker e Frank "Ponch" Poncherello, sono stati interpretati in tv da Larry Wilcox ed Erik Estrada. Già nel 1998 era stato prodotto un film per la tv, il sequel "ChiPS 99", diretto da Jon Cassar, il quale vede i due poliziotti Wilcox ed Estrada, non più giovani come un tempo, e molti altri personaggi della serie.

Il film del 2017, riporta in scena la stessa linea diegetica principale della serie con i personaggi ancora giovani. L'evento che turba la quiete è un sadico ex poliziotto e i suoi sicari che scatenano caos in tutta la città, i due Chippies avranno il compito di fermarli. Inaspettatamente la pellicola negli States è stato vietato ai minori di 17 anni per la presenza di contenuto sessuale, nudità, linguaggio scurrile, violenza e uso di droghe, ma promette anche una buona dose di comicità.

"ChiPS": il cast del film che Dax Shepard ha voluto accanto a sè

Nel 2014, la Warner Bros. annunciò di aver ingaggiato per la regia Dax Shepard, che ricoprirà anche il ruolo di sceneggiatore ed attore nel ruolo di Jon Baker. La parte di Frank "Ponch" Poncherello è stata affidata a Michael Peña, che ha recitato in uno dei ruoli principali in "Collateral Beauty". Il resto del cast è composto da altri noti interpreti, tra cui Vincent D'Onofrio (Jack Horne ne "I magnifici 7") come antagonista, il bel Adam Brody, che ricordiamo tutti come Seth Cohen, nei panni dell'ufficiale Allen. Un ruolo minore è riservato a Kristen Bell (alias Veronica Mars), che interpreterà la moglie di Jon Baker, cosa alquanto buffa, dato che la Bell è veramente la moglie di Shepard.