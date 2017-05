Chicago PD: Sophia Bush lascia la serie dopo quattro stagioni

Brutta notizia per i fan della serie TV “Chicago PD”. La protagonista femminile abbandona lo show dopo ben quattro stagioni.

Chicago PD: Sophia Bush abbandona la serie

Una notizia scioccante ha travolto i fan dell’amata serie “Chicago PD”. Uno dei personaggi storici, la protagonista Erin Lindsey, non tornerà nella quinta stagione. L’attrice Sophia Bush, infatti, ha ufficialmente lasciato la serie che l’ha portata di nuovo alla ribalta dopo “One Tree Hill”.

Le prime indiscrezioni, riportare dal sito americano Deadline, annunciano che la scelta è stata della stessa attrice. Sophia Bush tornerà probabilmente solo per qualche episodio, per chiudere definitivamente la linea narrativa del suo personaggio.

Il detective Erin Lindsey è stato sin da subito uno dei personaggi più amati dai fan. Il suo coraggio, i suoi problemi e in particolare il suo rapporto con il collega Jay Halstead.

Per adesso non si conoscono le motivazioni dietro la scelta dell’attrice, ma probabilmente non è stata una grande sorpresa per la produzione. La Bush non ha ancora commentato la notizia sui suoi social.

Chicago PD: dove avevamo lasciato Lindsey

La bella e problematica Detective di “Chicago PD” ci aveva lasciati col fiato sospeso nel finale della quarta stagione. Ignorando le chiamate di Jay, Lindsey è stata vista su un ponte, mentre prendeva in considerazione l’idea di unirsi all’FBI. Così si era conclusa la sua storia. Viste le ultime novità, è probabile che quella decisione si già stata presa. Bisognerà capire in quale direzione andrà la serie adesso che sta cominciando a perdere i suoi personaggi. Proprio recentemente anche un’altra protagonista della serie, Kim Burgess interpretata da Marina Squarciati, ha lasciato la serie. Nel caso di quest’ultima, però, le motivazioni erano dovute alla sua gravidanza.

Non ci resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di Sophia Bush e scoprire quale sarà il futuro di Erin Lindsey e la sua squadra.

Paola Pirotti

26/05/17