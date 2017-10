Titolo originale: Call me by your name

Regia: Luca Guadagnino

Cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois

Genere: Drammatico, colore

Durata: 130 minuti

Produzione: Italia, Francia, USA, Brasile, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: febbraio 2017

Tratto dall'omonimo romanzo André Aciman "Chiamami col tuo nome" è una pellicola emozionante e sentimentale, che si inserisce a pieno titolo tra i capolavori del regista italiano - algerino Luca Guadagnino. Lo sfondo di questa storia è una calda estate del 1983 tra Brescia e Bergamo e il protagonista è un giovanissimo Elio Perlman, un ragazzo italoamericano con origini ebraiche e di buona famiglia. Il padre del giovane è un docente universitario e sta aiutando Oliver, uno studente, nella sua ricerca per il dottorato; così un giorno decide di invitarlo a casa sua per lavorare assieme. Elio rimane immediatamente rapito da questa figura appena entrata nel suo mondo e intesse con lui una relazione che cambierà per sempre la sua vita.

Guadagnino colloca il suo racconto secondo la linea temporale del romanzo e anche in quest'opera - come sempre nei suoi lavori, che l'hanno reso una tra le personalità maggiormente eccellenti nel contesto cinematografico italiano - si serve della sua sensibilità per 'muovere i corpi negli spazi'. Per questo la villa settecentesca e dimora dei Perlman non rimane soltanto un luogo, ma una parte integrante di tutta la vicenda, con cui i personaggi possono interagire.

Chiamami col tuo nome: una tenera storia d'amore

Secondo le parole del regista "Chiamami col tuo nome" non vuole essere un film super intellettuale, sebbene non manchi un significato poetico ed elevato nel suo sotto testo; ma "una tenera storia d'amore", uno sguardo delicato sul pianeta delle relazioni e, in modo particolare, sulla bellezza e spontaneità degli affetti colti nel fiore del loro nascere. Scopo del film è quello di emozionare, proprio come "una scatola di cioccolatini".