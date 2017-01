Regia: Cesare Furesi

Cast: Carlo Delle Piane, Lando Buzzanca, Caterina Murino, Antonio Careddu, Guenda Goria

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Corallo Film

Data di uscita: 16 Marzo 2017

Un film che mette al centro un'anziana coppia omosessuale e il conflitto tra genitore e figlia. Giulio, che potremmo definire il vero protagonista, dato che è il nodo che lega tutti gli altri personaggi, è un anziano amante del poker. L'uomo, ex avvocato, vive felicemente la sua storia d'amore col compagno Claudio; un po' meno il rapporto con la figlia Valeria, orfana di madre, che adora, però, Claudio. La donna è mamma di un giovane ragazzo, cresciuto da sola e che ha preso dal nonno la passione per il gioco d'azzardo di carte.

Giulio tuttavia si vede costretto ad abbandonare le partite di poker, quando il suo amato Claudio si ammala gravemente. L'uomo ogni mattina raccoglie una rosa da offrire al suo compagno come pegno del suo forte sentimento, ma i fiori non bastano per mantenere entrambi e così Giulio, terminati ormai i guadagni ricavati dal gioco, inizia a vendere mobili e licenziare le figure che lavorano in casa; mentre Claudio non si rende conto della grave situazione economica.

Una risorsa vi sarebbe, non solo come altra fonte di denaro, ma come aiuto e affetto ad un Giulio che ormai si ritrova solo ad occuparsi della regale casa ad Alghero e di Claudio malato. Il problema è che quella risorsa sarebbe proprio Valeria e l'uomo riuscirà a mettere da parte i diverbi con la figlia, evitando lo scontro?

Chi salverà le Rose?: i temi principali e gli elementi del cast

Al centro della pellicola tre temi delicati: l'essere una coppia gay in un'epoca non ancora avvezza a questa normalità, sebbene l'amore tra i due scivola con lieve naturalezza all'interno del racconto; il conflitto generazionale tra un padre e sua figlia, un tema che attraversa gli anni e i secoli rimanendo sempre vivo; la malattia, la paura della morte che tiene l'uomo stretto nella sua morsa, pronto a farlo soffrire con la perdita di una vita, che sia la sua o di un caro.

Il cast di "Chi salverà le rose?" è formato dall'acclamato Carlo Delle Piane, attore noto per aver collaborato con grandi del cinema tutto da Eduardo De Filippo a Roman Polanski, nei panni di Giulio, e accanto a lui come Claudio c'è, invece, Lando Buzzanca, uno degli esempi della commedia italiana degli anni 70. La donna del team è interpretata dalla bella Caterina Murino e nel ruolo del figlio troviamo il ventunenne Antonio Careddu, il sardo attore esordiente del cast.