Charlie Heaton di “Stranger Things” è in trattative per “X-Men: New Mutants”

La star di “Stranger Things”, Charlie Heaton, è in trattative per interpretare un ruolo nel nuovo atteso spin-off di “X-Men” dal titolo “New Mutants”.

Charlie Heaton: da “Stranger Things” a “X-Men: New Mutants”

Il giovane attore Charlie Heaton, conosciuto come Jonathan Byers in “Stranger Things”, potrebbe entrare nel cast già corposo dello spin-off di “X-Men”, “X-Men: New Mutants”.

Nel cast del film ci sono già altri due giovani talenti: Anya Taylor Joy, recentemente vista in “The Witch” e “Split”, e la più piccola di Casa Stark in “Game of Thrones”, Maisie Williams. La prima interpreterà Illyana Rasputin, una ragazza capace di usare il teletrasporto. La seconda sarà Rahne Sinclair, una sorta di licantropo-mutante. Alle due attrici, quindi, potrebbe aggiungersi un altra piccola celebrità del piccolo schermo.

Per Charlie Heaton si tratterebbe del primo film sul grande schermo, dopo l’incredibile successo di “Stranger Things”. Secondo le prime fonti ufficiali, l’attore interpreterebbe Sam Guthrie, detto Cannonball, un ragazzo che – come indica il titolo – è in grado di lanciarsi in aria come un cannone senza farsi del male.

Nell’atteso spin-off, quindi, dobbiamo aspettarci nuovi mutanti con nuove e stravaganti capacità. Ad affiancare Anya Taylor Joy, Maisie Williams e Charlie Heaton, tra gli adulti troveremo anche Rosario Dawson, una veterana del mondo dei superpoteri.

Charlie Heaton: un anno molto impegnativo

Se le trattative andranno a buon fine, i prossimi due anni si riveleranno molto impegnativi per il giovane attore. Per il 31 ottobre 2017 è infatti attesa su Netflix la seconda stagione di “Stranger Things”. Nei nuovi episodi, naturalmente, ritroveremo anche il personaggio di Jonathan. Se la serie confermerà il successo della prima stagione, non ci sono dubbi che potrebbe essere rinnovata ancora. Questo vorrebbe dire che Heaton sarebbe in due importanti progetti, sia in TV che al cinema.

Non ci sono dubbi che, con queste premesse, Charlie Heaton potrebbe imporsi ad Hollywood come la prossima grande star del futuro.

Come riporta The Hollywood Reporter, la data di uscita di “New Mutants” è prevista per il 13 Aprile 2018. Il film sarà diretto da Josh Boone (“Colpa delle Stelle”).

Paola Pirotti

01/06/17