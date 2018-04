Regia: Doug Liman

Cast: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Kurt Sutter, Demián Bichir, David Oyelowo, Cynthia Erivo, Oluniké Adeliyi, Tara Nicodemo, Oscar Jaenada

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Chaos Walking" è ambientato in un futuro distopico, in cui gli umani vivono in un altro pianeta, molto simile alla Terra. Un'infezione chiamata Rumore dilaga e sconvolge le vite di tutti gli abitanti: ora chiunque può sentire i pensieri dell'altro. Un uomo malvagio e corrotto cerca di sfruttare a suo vantaggio questa delicata situazione e solo Todd Hewitt può fermarlo.

Chaos Walking: il primo film tratto dalla serie di romanzi

"Chaos Walking" è il primo film tratto dall'omonima serie di romanzi dello scrittore Patrick Ness. La pellicola è diretta da Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith", "Fair Game - Caccia alla spia", "Edge of Tomorrow - Senza domani", "The Wall", "Barry Seal - Una storia americana") e scritta da Charlie Kaufman (premio Oscar per Miglior sceneggiatura originale con "Se mi lasci ti cancello"), Jamie Linden ("Dear John", "Money Monster - L'altra faccia del denaro"), Lindsey Beer, Gary Spinelli e John Lee Hancock ("The Blind Side", "Saving Mr. Banks", "The Founder"), in collaborazione con Ness.

I protagonisti di "Chaos Walking" sono i personaggi Todd Hewitt e Viola Eade, interpretati rispettivamente da Tom Holland ("Captain America: Civil War", "Spiderman: Homecoming", "Avengers: Infinity War") e Daisy Ridley ("Star Wars: Il Risveglio della Forza", "Assassinio sull'Orient Express", "Star Wars: Gli Ultimi Jedi").

La data di rilascio nelle sale statunitensi è prevista per il 1 marzo 2019.