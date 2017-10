Titolo originale: Le sens de la fête

Regia: Eric Toledano, Olivier Nakache

Cast: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haidara, Suzanne Clément, Alban Ivanov, Kévin Azaïs, Judith Chemla, Yves Heck, Hélène Vincent, Jackee Toto

Genere: Commedia, colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Videa - CDE

Data di uscita: 30 novembre 2017

"C'est la vie - Prendila come viene" è la nuova commedia diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano, con Jean-Pierre Bacri e Gilles Lellouche.

C'est la vie - Prendila come viene: un matrimonio quasi perfetto

Per due sposi nulla è più importante del giorno del proprio matrimonio. Tutto deve essere perfetto e magico, ed ogni momento bellissimo.

Pierre ed Héléna hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello appena fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi, per organizzare la festa dei sogni, a Max, Guy, James e il loro team: i migliori in circolazione.

Max, infatti, lavora da anni nel mondo del catering ed è un grande professionista, giunto quasi al momento della pensione. Quando si ritrova a occuparsi del matrimonio di Pierre e Héléna in un castello del XVII secolo, però, più di qualcosa rischia di sfuggirgli di mano a causa di una serie di sfortunati imprevisti.

In "C'est la vie - Prendila come viene" verranno raccontate tutte le fasi, a partire dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla un momento indimenticabile nei ricordi degli sposi. Una lunga giornata ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate.

"C'est la vie - Prendila come viene", dopo essere passato per il Toronto International Film Festival, è presentato nella sezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2017.

I due registi, Olivier Nakache e Eric Toledano, sono noti al grande pubblico per il grande successo di "Quasi amici" ("Intouchables") del 2011, film ultra premiato anche dalla critica. Maestri della commedia degli equivoci francese, in "C'est la vie - Prendila come viene", confermano la loro capacità di dirigere brillantemente in coppia.