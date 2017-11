Regia: Davide Ferrario

Genere: Documentario

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Lab 80 Film

Data di uscita: 4 dicembre 2017

"Cento anni": titolo simbolico di un film-documentario improntato sul centesimo anniversario della disfatta di Caporetto (avvenuto il 24 ottobre 1917). Un avvenimento che segnò l'immaginario collettivo italiano, tanto che oggi il termine stesso "Caporetto" sta a significare una sconfitta epocale.

Cento anni: la straordinaria capacità di reinventarsi del popolo italiano

Caporetto è stata una battaglia disastrosa per il popolo italiano, sì, ma è servita ad accendere l'animo dello stesso: lo dimostra la prima battaglia del Piave.

E proprio su questo concetto di rinascita è improntato il documentario di Davide Ferrario: ci sono state molte "Caporetto" nella storia dell'Italia, economiche, politiche, istituzionali, eppure quasi tutte sono state seguite da una riscossa; perché sembra funzionare proprio così per noi del Belpaese, dobbiamo vivere la tragedia sulla nostra pelle ed essere spinti al limite per poter tirare fuori il meglio da noi stessi.

Il regista si sofferma su questa particolare disposizione dell'animo italiano indagando, nel corso di questi "Cento anni" di storia ed 'avvalendosi' di quattro episodi distinti sia a livello temporale che geografico, il perché di questa tardiva tenacia che, come un fiore che nasce dal fango, emerge solo in situazioni estreme, in cui la collettività è accomunata da un sentimento di rivalsa.