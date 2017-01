Cattivissimo me 3

Titolo originale: Despicable Me 3

Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon

Cast: Steve Carell, Elsie Fisher, Dana Gaier, Pierre Coffin, Trey Parker

Genere: Animazione, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 24 Agosto 2017

Arriva il terzo capitolo di "Cattivissimo Me" con le nuove avventure di Lucy, Gru e le loro adorabili figlie Edith, Margo e Agnes, accompagnati dagli immancabili Minions. Gru scopre a sorpresa di avere un fratello di nome Dru, uguale a lui in tutto e per tutto, eccetto per un ciuffo biondo. L'antagonista del film sarà Balthazar Bratt, un bambino prodigio degli anni '80 ormai cresciutello, che ha perso di vista la retta via.