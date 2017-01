Regia: Brian Fee

Cast: Owen Wilson, Jason Pace, Jose Premole

Genere: Animazione, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 14 Settembre 2017

Saetta McQueen si ritrova messo da parte da una nuova generazione di bolidi che lo hanno costretto a ritirarsi dalle competizioni. Al fine di tornare in gara per poter onorare il ricordo di Doc Hudson e dimostrare a tutti che non è ancora arrivato il momento per essere rottamato, si farà aiutare da un'automobile piena di grinta e vitalità, Cruz Ramirez. McQueen No 95 presto tornerà in pista, più vittorioso che mai, facendo notare a tutti il suo valore.