Cars 3: un tuffo nel passato per guardare al futuro

Era il 23 agosto 2006 quando “Cars” sbarcava per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane. A 11 anni di distanza, il terzo capitolo sui “motori ruggenti” rispecchia la crescita del suo pubblico affrontando tematiche più adulte che di certo non lasceranno indifferenti i grandi che accompagneranno i figli a vederlo.

All’apice del successo, Saetta Mqueen si ritrova messo da parte a causa dell’arrivo di nuove macchine molto più avanzate e veloci. Il numero 95 delle gare da corsa però non è pronto ad appendere le ruote al chiodo, al contrario, fa di tutto per dimostrare di essere ancora “in pista”.

Il cambio generazionale, causato dall’inevitabile progresso della nostra società, fa di Saetta Mqueen una parabola discendente dell’odierno atleta la cui prima reazione è quella di imitare i giovani, seguire le loro mode e provare a stare al loro passo (Saetta proverà addirittura a cambiare la sua palle).

Proprio per questo decide di recarsi in una moderna struttura di allenamento dove conosce Cruz Ramirez, l’allenatrice incaricata di addestrarlo e a renderlo all’altezza dei nuovi bolidi. Saetta, però, capirà ben presto che il cambiamento comporta sempre un sguardo al passato, motivo per cui intraprende un viaggio con Cruz alla ricerca di Smokey, il mentore del suo mentore Doc, emblema di quel cambio generazionale che Saetta guarda con disprezzo.

È proprio questo uno dei temi che il regista Brian Fee mette in risalto nel suo film. Una figura, quella del mentore, espressione per eccellenza di quello che siamo e dal quale possiamo ripartire per una rinascita.

Questa è possibile solo mediante il viaggio, un ritorno alle origini che si rivelerà emozionante e rivelatorio ma che porta Saetta ad allontanarsi da casa e dagli amici di sempre quali Cricchetto, Sally, Luig, i quali hanno un ruolo marginale nel film.

Cars 3: un film che riesce ingranare le giuste marce

Cars 3 si afferma come il migliore film dei tre capitoli grazie a un’ottima sceneggiatura, in grado di far crescere passo dopo passo il dramma del suo protagonista, riuscendo a rendervi partecipe appieno lo spettatore (puoi sentire nella sala bambini fare il tifo per Saetta durante le gare oppure dispiacersi per lui nelle scene più emotive).

Una grande attenzione è riservata alle ambientazioni, curata nei minimi dettagli e con una forte corrispondenza realistica con paesaggi della Florida.

Non mancano le adrenaliniche scene da corsa, tra questi la divertente “Crazy 8”, una gara senza regole dove Cruiz e Saetta finiscono per caso ma che servirà a riaccendere l’entusiasmo che il secondo ha perso. Questo è un momento che segnerà un punto di rottura nel film, la cui attenzione non sarà più su Saetta, ma su Cruiz che, possiamo dirlo, è la vera anima del film. La novità di “Cars 3” sta appunto nel rappresentare figure femminili forti, emancipate e capaci di competere con gli uomini. Su di lei Saetta proietterà la propria immagine, riuscendo a cogliere la soluzione che stava cercando da tempo.

Cars 3: accettare il concetto di fallimento per rinascere

Cars 3 è un’opera che commuove, diverte e fa riflettere, con un finale che sorprenderà lo spettatore, rispondendo a quella domanda che ricorre nel corso di tutto il film: “è meglio ritirarsi quando si è raggiunta la cima oppure continuare a combattere?”

Ancora una volta, la Pixar realizza un prodotto dal grande messaggio morale che, sia grandi che piccini, faranno tesoro.

Silvia D’Ambrosio

14/08/2017