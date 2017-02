Captain Marvel: finalmente una data di inizio delle riprese?

Per ora niente di confermato, ma un tweet di Atlanta Filming ci fa ben sperare

Captain Marvel: meno di un anno all’eventuale inizio delle riprese

Gennaio 2018, questa la data che circola in rete per l’inizio della produzione di “Captain Marvel“.

La notizia ci giunge dall’account Twitter della Atlanta Filming, una fonte di informazioni solitamente affidabile da quando la maggior parte dei progetti dei Marvel Studios sono stati spostati proprio in Georgia.

La data, in effetti, sembrerebbe altamente probabile, dal momento che gli Studios hanno rivelato di non avere fretta nello scegliere un regista per il film.

La pellicola, la cui uscita è attualmente prevista per l’8 Marzo 2019, vede Brie Larson nel ruolo della protagonista Carol Denvers. La Larson dovrebbe apparire nelle vesti della supereoina anche in “Avengers: Infinity War“, per cui c’è la possibilità che possano essere rivelate delle foto ufficiali dell’attrice durante il Comic-Con di San Diego di quest’anno.

Captain Marvel: Brie Larson troppo giovane per il ruolo?

L’annuncio dell’attrice come protagonista del film è stato accolto molto bene dal pubblico che, tuttavia, ha mostrato qualche perplessità sull’età dell’attrice, considerata troppo giovane per essere un pilota dell’aeronautica militare decorato.

La sceneggiatrice del film (Nicole Perlman), però, si è espressa in maniera positiva in merito, affermando di aver parlato con alcuni esponenti dell’aeronautica militare e che è non è impossibile che un pilota tra i 28 ed i 34 anni abbia una carriera già affermata. La Larson, inoltre, avrà quasi trent’anni all’uscita del film, per cui il problema non sussiste.

L’attrice di “Room“, per il quale ha vinto il premio Oscar, ha affermato di sentirsi onorata di prestare il volto a Captain Marvel e che sicuramente sente di avere una “grande responsabilità”, ringraziando i fan dell’universo Marvel e i social media per averla aiutata a comprendere meglio il personaggio in cui potrebbe entrare tra soli pochi mesi.

“Sono molto grata di far parte di tutto questo” ha concluso.

E noi siamo fiduciosi che saprà interpretare al meglio questo ruolo!

Sonia Buongiorno

14/02/2017