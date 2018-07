Regia: Mario Martone

Cast: Reinout Scholten van Aschat, Marianna Fontana, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Lola Klamroth

Genere: Drammatico, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: Italia, Francia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 13 Dicembre 2018

"Capri Revolution" è una pellicola drammatica diretta da Mario Martone, che partecipa in Concorso alla 75ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Capri Revolution: un'isola con una forte identità

"Capri Revolution" è ambientato in Italia nel 1914 quando il paese sta per entrare in guerra. In particolare Martone ci trasporta in un'isola unica al mondo che ha attirato molte persone mosse da ideali di progresso e di libertà.

Nello specifico un gruppo di nordeuropei ha trovato in questo luogo, il posto ideale per la propria ricerca nella vita come nell'arte.

L'isola è un posto speciale con una propria e forte identità che si concretizza in Lucia, interpretata da Marianna Fontana, giovane ragazza che fa la capraia.

"Capri Revolution" mette in scena l'incontro tra Lucia, il gruppo capeggiato da Seybu e il giovane dottore del paese.

Mario Martone porta sul grande schermo un luogo unico al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo, che all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell'utopia e cercasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.

Il regista era già stato al Festival di Venezia nel 2014 con "Il giovane favoloso", pellicola dedicata alla vita di Giacomo Leopardi, che ha riscosso un notevole successo.

Il primo lungometraggio di Mario Martone risale al 1992 "Morte di un matematico napoletano", con in quale ottiene il Premio della Giuria alla Mostra di Venezia.

Con "L'amore molesto" (1995) partecipa, invece, al Festival di Cannes e riceve il David di Donatello.

Nel 2010 arriva nelle sale "Noi credevamo", ispirato all'omonimo romanzo di Anna Banti, grazie al quale vince il premio Alabarda d'oro per il miglior film e la miglior sceneggiatura.