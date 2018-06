Regia: Mario Martone

Cast: Reinout Scholten van Aschat, Marianna Fontana, Antonio Folletto, Jenna Thiam, Lola Klamroth, Ludovico Girardello, Gianluca Di Gennaro, Maximilian Dirr, Rinat Khismatouline, Donatella Finocchiaro, Eduardo Scarpetta

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, Francia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 4 ottobre 2018

"Capri - Batterie" chiude la trilogia, inaspettata, aperta da "Noi Credevamo" e "Il Giovane Favoloso" di Mario Martone a cui è stato conferito il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence.

Il film ci riporta nel passato, in un tempo di cambiamenti. È l'anno 1914, l'Italia va incontro alla Prima Guerra Mondiale, al progresso, al socialismo e alla drammaturgia di Maxsim Gor’kij e degli intellettuali russi, elementi che sembrano voler invadere la piccola isola azzurra. Capri si lascia travolgere dalle forti utopie dei giovani, divenendo il luogo ideale per la ricerca dell'arte e della vita, finendo per attrarre una comune di nordeuropei. Ma lo spirito e la forte identità dell'isola si incarnano in Lucia, una giovane capraia, interpretata da Marianna Fontana (giunta al successo interpretando una delle gemelle nel film "Indivisibili").

Lucia sarà affascinata dalla comune dei nordeuropei, guidata da Seybu interpretato da Reinout Scholten van Aschat e incontrerà il medico del paese interpretato da Antonio Folletto ("L'attesa" e "Tre Tocchi").

Capri - Batterie: natura e progresso

È nelle sfumature del contrasto fra natura e progresso che Mario Martone cerca i sogni dei giovani che hanno iniziato a inebriarsi degli ideali di libertà della rivoluzione che fermentava: Gor’ki e Lenin a Capri, l'insediamento della scuola di partito che fu tra i circoli rivoluzionari più attivi per gli espatriati della Russia e l'arrivo sull'isola dell'energia elettrica.

"Capri - Batterie" si ispira all'arte: il titolo si riferisce infatti all'opera dal concettualismo ecologico dell'artista Joseph Beuys completata proprio a Capri. L'installazione consiste in una lampadina gialla che prende energia da un limone, ideata nell'ultimo anno di vita dell'artista, il quale si interrogava sull'esauribilità delle risorse naturali.

Capri - Batterie: le riprese

Le riprese, della durata di otto settimane, si sono svolte oltre che a Capri, in un luogo caro al regista: il Cilento, dove ha già girato in passato con "Noi credevamo" e il corto "Pastorale Cilentana."

Alcune scene sono state girate nel mare di Gaeta, a bordo della nave scuola "Signora del Vento" con più di 200 comparse per le immagini degli emigranti al tramonto alla vigilia della Guerra. Di mattina, invece, è stata catturata l'unicità dello "Stradello Raschi."

La storica Gran Guardia ha messo a disposizione i propri locali per l'abbigliamento ed il trucco delle numerose comparse, mentre I Tesori dell'Arte ha suggerito la fantastica location.