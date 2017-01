Regia: David Soren

Cast: Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Jordan Peele, Thomas Middleditch

Genere: Animazione, Colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 20Th Century Fox

Data di uscita: 8 Giugno 2017

"Capitan Mutanda" è tratto dalla saga di libri scritta da Dav Pilkey, che ha venduto 70 milioni di copie per il mondo.

Il plot della storia ruota attorno a 2 bambini, George Beard e Harold Hutchins, entrambi sono studenti della quarta elementare che amano fare piccole burle e scrivere nella loro casa segreta per poter realizzare dei fumetti da vendere poi nel cortile del proprio istituto agli altri bambini. Come nasce "Capitan Mutanda"? Egli prende vita in maniera del tutto accidentale, nello stesso momento in cui per un caso fortuito, i due sono riusciti a far rimanere sotto ipnosi l'ignaro preside Mr Krupp, che diventerà un vero eroe!