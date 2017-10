Regia: Diederik Van Rooijen

Cast: Stana Katic, Shay Mitchell, Grey Damon, Louis Herthum, James A. Watson Jr.

Genere: Horror, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 6 settembre 2018

Un poliziotto, a cui viene incaricato di coprire il turno di notte in una camera mortuaria all’interno di un ospedale, comincia a fronteggiare una serie di eventi brutali scatenati da un’anima malvagia nascosta in uno dei cadaveri che si trovano lì.

Cadaver: l’anima malvagia

“Cadaver” è un film diretto da Diederik Van Rooijen e la sceneggiatura è stata affidata a Brian Sieve.

I produttori del film Todd Garner (“Il superpoliziotto del supermercato”, “Colpi da maestro” e “Manuale scout per l’apocalisse zombie”) e Sean Robins hanno annunciato il film nel corso del mese di marzo nel 2016, insieme a questo hanno annunciato anche che sarebbe stato proprio Diederik Van Rooijen il regista.

Nel mese di giugno si sono unite al cast Shay Mitchell (conosciuta in film come “Mother’s Day” di Garry Marshall e la serie “Pretty Little Liars” nel ruolo di Emily) che interpreta Megan Reed e Stana Katic (“Quantum of Solace” di Marc Forster e “Castle”) nel ruolo di Lisa Roberts. A completare il cast sono stati chiamati attori come Grey Damon (“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” di Thor Freudenthal, “Oldboy” di Spike Lee) che interpreta Andrew e Louis Herthum (“L’ultimo esorcismo” di Daniel Stamm, “Westworld – Dove tutto è concesso”).

Le riprese principali del film sono iniziate nel mese di novembre del 2016 a Boston, ma alcune sono state girate nei New England Studios a Devens.