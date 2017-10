Buster Keaton, attore, regista e sceneggiatore statunitense, è tra i maestri del cinema muto classico, entrato di diritto nella storia del cinema mondiale per le sue doti eccezionali ed il suo stile unico e inimitabile come interprete e come regista cinematografico.

Buster Keaton: un genio del cinema muto Hollywoodiano

(Piqua, 4 Ottobre 1895 - Woodland Hills, 1 Febbraio 1966)

Joseph Frank "Buster" Keaton nasce a Piqua, Kansas, negli Stati Uniti, il 4 ottobre 1895. Figlio di acrobati, Buster Keaton crebbe fin dall’infanzia nell'ambiente del music-hall e del vaudeville (i suoi genitori viaggiavano in un "medicine show"), e all'età di tre anni si unì a loro come interprete per la compagnia. Grandi amici dell’illusionista Harry Houdini, fu proprio il mago a rinominare il piccolo Frank come "Buster": un giorno assistendo a delle prove vide il piccolo cadere e esclamò "What a buster!" ("che capitombolo!"). Da qui il leggendario nome. La famiglia Keaton, pur non essendo tra le compagnie più famose, era certamente molto impegnata tra spettacoli e tournèè. Fu il crescente successo di pubblico e critica rivolti al giovane Buster, accresciuto negli anni, a convincerlo nel 1917 a lasciare la famiglia e trasferirsi da solo a New York.

Gli esordi e il successo

Quando la compagnia si sciolse, Buster Keaton, arrivò a New York: giovane di belle speranze conobbe Natalie Talmadge (poi divenuta la moglie nel 1921), segretaria di produzione di un famoso comico. Grazie a questo fortunato incontro, entrò a soli vent'anni, nel mondo del cinema come spalla-antagonista di Fatty Arbuckle. I due divennero ben presto buoni amici, iniziando così la sua lunga ascesa nel mondo del cinema americano. Dal 1917 al 1919 partecipò a ben quindici cortometraggi, con eccezione degli ultimi mesi di guerra durante i quali Keaton dovette prestar servizio militare, tra i quali si ricordano: "Chiaro di luna", "Il fattorino", "Fatty alla festa" e tanti altri.

Sul finire del 1919, su proposta di Joseph Schenck (suo cognato), Keaton decise di aprire un suo studio, affidandosi alle doti atletiche maturate nell'infanzia e su un minimo di conoscenze tecniche acquisite grazie ai primi ingaggi. Nacque la "Buster Keaton Comedies". Circondatosi di persone fidate, iniziò a produrre, con la loro collaborazione, cortometraggi comici, fra i quali, tanto per citarne alcuni, "One week", "Neighbours" e "Convict 13". Tra il 1920 e il 1923 Keaton, con la sua compagnia, interpretò ben 23 cortometraggi di cui curò anche la regia. A vedere queste pellicole si nota una certa distanza e discontinuità rispetto allo stile con cui aveva iniziato, quando era diretto da Arbuckle.

Il primo fu "The high sign" (1920), al quale seguì una lunga serie di film che rappresentarono il meglio delle comiche di quei tempi a Hollywood, fra cui "The goat", "The Playhouse" e "The boat".

Pensati come se fossero dei lungometraggi, si evinse da subito la capacità di Keaton di raccontare, il suo eclettismo stilistico, la sua riconoscibilità come autore, interprete e regista. Questo gli permise di passare senza alcun problema dai corti alla produzione di lungometraggi.

Nel 1920 Keaton recitò nel suo primo lungometraggio, per la Metro, "The Saphead", tratto dalla commedia teatrale "The new Henrietta". Tre anni più tardi, con "L'amore attraverso i secoli" (1923), iniziò una produzione propria di lungometraggi. La serie di film che seguirono mostrarono la crescita artistica e la maturità acquisita da Keaton, ormai considerato già un maestro del genere. Tra film più significativi del periodo, certamente "Accidenti che ospitalità" (1923), "La palla n. 13" (1924), "Il navigatore" (1924), "Seven Chances" (1925), "Io e la vacca" (1925), "Battling Butler" (1926), "Il Generale" (1926), "College" (1927) e "Io e il ciclone" (1928).

L’avvento del sonoro e il declino

Con l'avvento del sonoro, Buster Keaton si legò alle nascenti case di produzione e distribuzione cinematografica e firmò un contratto con la MGM. Ma i metodi di lavoro dei grandi Studi non gli furono congeniali, lo stesso Keaton infatti in seguito affermò: "nel 1928 commisi l'errore più grande della mia vita. Mi lasciai convincere da Joe Schenck, mio malgrado, a rinunciare ai miei studios per lavorare con la Metro-Goldwyn-Mayer".

Dopo la realizzazione di altri due film muti ("Io e la scimmia" (1928) e "Spite marriage"(1929) ), la sua carriera iniziò una inesorabile discesa anche se il suo talento rimase intatto.

Le difficoltà con la Metro-Goldwyn-Mayer furono infatti solo l'inizio. L'avvento del sonoro implicò una trasformazione complessiva del linguaggio cinematografico che fece molte vittime tra le star del muto. Tuttavia, la difficoltà di Keaton non stava nel problema del sonoro ma proprio in quel nuovo mondo delle grandi industrie cinematografiche, lontano dal suo modo di fare cinema. Inoltre, la MGM non aveva capito cosa aveva portato Keaton al successo, relegandolo progressivamente in ruoli caricaturali, creando un personaggio che chiedeva compassione, agli antipodi del Keaton delle gag che lo avevano reso una star del cinema muto. Fu questa costante perdita della propria autonomia e della propria libertà stilistica a condurlo ben presto all’alcool: iniziò a bere.

Nel 1929 Keaton girò il suo primo film sonoro: "Hollywood che canta", dove ebbe anche una piccola parte. Il film, seppur lontano dai risultati dei precedenti, ottenne un buon successo. Nonostante ciò nel 1932 la MGM decise di licenziarlo.

I primi anni Trenta furono quindi per Keaton l’inizio di una lunga fase di buio. Dopo qualche film sonoro, iniziò a lavorare dove poteva, senza fare grandi distinzioni. Keaton venne ridotto ad attore comico di film dozzinali, o peggio come spalla di altri attori. Di pari passo nemmeno la sua vita privata godeva di buona salute: divorzi, dissesti economici, i problemi con l’alool. Trascorse un anno in una clinica psichiatrica.

Per una dozzina di anni Buster Keaton si aggira come un fantasma per gli studios di Hollywood, dirigendo, sceneggiando, interpretando, nell'anonimato o quasi.

Gli ultimi anni: dalla ribalta ai riconoscimenti

Dal dopoguerra in poi alcune brevi ma intense interpretazioni lo riportano alla ribalta: il giocatore di poker di "Sunset boulevard" (Billy Wilder), il vecchio pianista di "Limelights" ("Luci della ribalta", Charlie Chaplin) e soprattutto l'uomo che cancella sé stesso in "Film" (l'unico cortometraggio del drammaturgo Samuel Beckett, presentato a Venezia nel 1964).

A questo giovò anche l’avvento della televisione: fu uno dei pochi che comprese la portata di questa nuova invenzione.

Nel 1960 il cinema riconobbe il suo grande contributo artistico assegnandogli un Oscar alla carriera. Solo verso la fine dei suoi anni, il riconoscimento della nuova generazione risollevò il suo spirito.

La sua ultima interpretazione avvenne nel 1966 in "Dolci vizi al foro", poco prima della sua morte. Malato terminale per un cancro ai polmoni che la famiglia aveva tentato di tenergli nascosto, si spense il 1 febbraio del 1966.

Gianluca Panico