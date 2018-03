Regia: Travis Knight

Cast: Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Christian Hutcherson, Kenneth Choi, Vanessa Ross, Rachel Crow, John Ortiz, Peter Cullen, Abby Quinn

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 20 dicembre 2018

Charlie Watson è una ragazza apparentemente semplice della California che, nel 1987, sta per compiere 18 anni. La sua vita cambia quando, un giorno, decide di recarsi in una discarica dove trova un maggiolino giallo che sembra non funzionare. In realtà, questa macchina è Bumblebee, un Transformer.

Bumblebee: il ritorno dei Transformers

Travis Knight ("Kubo e la Spada Magica") cura la regia di "Bumblebee", lo spin-off dei celebri Transformers. Per il regista, questo è il primo live-action della sua carriera.

I produttori del film sono Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay e Chris Brigham, insieme a Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian.

La protagonista della pellicola è Hailee Steinfeld ("Il Grinta", che le valse una nomination come Miglior attrice non protagonista agli Oscar 2011; "Tutto può cambiare"; "17 anni (e come uscirne vivi)"; "Pitch Perfect 3"). Proprio l'attrice ha annunciato che questo spin-off è caratterizzato da un tono leggermente diverso rispetto ai precedenti "Transformers", poiché è maggiormente concentrato sulle vicende dei personaggi piuttosto che sull'azione.

In merito al suo personaggio, la Steinfeld ha dichiarato che: "Charlie fa il liceo ed è incredibilmente unica e forte. Quello che amo di lei è come la gente sottovaluti le sue conoscenze e lei invece dimostri continuamente quello che sa, costruendo anche una incredibile relazione con questo Transformer". Inoltre, ha aggiunto: "Bumblebee è quello che è - quell'adorabile gigante gentile che si preoccupa genuinamente. Il mio personaggio invece fa questa scoperta e in un momento della sua vita in cui sta cercando qualcuno che la ascolti e la ami, e Bumblebee riempie quel vuoto".